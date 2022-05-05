產評：坐困愁城不可長　中港通關方復常

首季以來，新冠變種病毒持續在中港擴散，兩地都因封城防疫而大大打擊經濟活動，以致次季的經濟開局不妙，加上外圍美國貨幣政策逆轉在即，美元強勢以及中美息差反向下，加大中國的走資壓力，以內地資產為主的香港股市自然備受沽壓。如今國際形勢詭譎多變，外部因素實難控制，中港當務之急是盡快控制本地疫情，配合出台各項穩經濟政策，急謀實現兩地通關，務必要讓兩地經貿活動復常，方能挺住內部需求，抗衡外部不利影響，否則市場對兩地經濟前景的悲觀預期一旦定型，既不利應對中美經濟戰，更會加深經濟衰退的危機。

今年中國官方的經濟增長目標是5.5%左右，可變種病毒疫情繼在香港爆發後，深圳、廣州、上海、北京這4大主要城市相繼出現疫情大反彈，封城防控的措施比兩年多疫情初起時規模更大，對經濟的打擊更廣更深，若次季仍未能扭轉弱勢，只怕全年增長目標難以實現。事實上，至今為止，疫情仍在內地各大城市擴散，為了保住醫療體系，在防疫措施不變下，經濟難免要捱一段苦日子，生產、消費、投資都大受打擊，致使身處五一消費黃金檔期，市道也大不如前。

至於香港，如今疫情已大致受控，防控措施亦逐步放寬。畢竟香港是國際大都會，若終日關上大門，與陸續放寬邊境限制的其他國際主要城市中斷往來的話，非但資金與人才求去，靠政府財政撥付派錢來支撐本地消費，庫房終有山盡水窮的一天，面對人財兩失，將對香港經濟的競爭力構成深遠的負面影響，必得正視。

內地方面，近月多個部門陸續制訂穩經濟政策，包括以下調銀行存款準備金率來維持市場流動性、派發消費券刺激民眾花費、適度放寬房地產調控、進一步開放金融市場等。不過，諸如此類的措施，必須在一個正常的經濟環境下才能發揮作用，持續的封城防疫，任何舉措都將大打折扣。

時值美國貨幣政策大逆轉，全球正陷入史上最轟烈的量化緊縮潮，各地都在搶資本、資源與人才，以最大程度推動疫後的經濟復甦，應對反全球化的新競賽。此時內地經濟得盡快走出疫情，而作為國際金融中心的香港，更應爭分奪秒推動復甦，以挽回外資的信心。要實現這個任務，中港通關是先決條件，好讓人流與物流全面復常，打通經濟脈絡，那刺激經濟措施自可事半功倍，否則香港無法當好內地門戶角色，中國在國際供應鏈的影響力減弱，不利吸引外資，那又如何應對這場全球資本戰。

中港金融互動，是一把能促使中國經濟扭轉弱勢，再闖高峰的利器，要發揮金融潛力，兩地得早日通關，以實際行動扭轉日趨悲觀的市場預期。只有讓實體經濟引擎再度起動，資本市場才能發揮協助企業融資、讓居民資本增值和加大吸引外資的作用。明乎此，那管外圍如何翻天覆地、內部維穩的政策消息如何密集，大家得熱切期盼坐困愁城的日子盡快告終，始有望走出生天！