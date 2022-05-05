功夫茶：開門接收假難民　敗家政府嫌錢腥

香港近年治安崩壞，涉及假難民問題嘅直如「山陰道上，應接不暇」；之不過，山陰道上係看不盡嘅綠水繁花、竹林叢藪；我哋應接不暇嘅卻係追斬、劈友、盜竊、行劫、販毒、聚賭、黑工等一浪接一浪！

各位，假難民纏港禍港多年，佢哋不但濫用免遣返聲請程序和酷刑聲請機制，留港做黑工與港人爭飯碗，甚至加入黑幫從事非法勾當，劣迹斑斑。事實上，假難民直頭係港人嘅夢魘！政府過去7年就花費逾70億元公帑處理所謂「酷刑免遣返聲請」，未來更預計每年要再花費12億元。

阿哥，開門接收假難民，如此無底深淵，俗語話「撚雀籠，遲早窮」，更何況係咁年年「倒錢落海」，港人難道真係犯賤，鍾意貼錢買難受？喂！嗰位前反對派議員，有「假難民之父」之稱嘅張超雄，出獄後都立刻攜眷遠走高飛加國，話要多啲照顧家人唔再留港廢噏「致力為南亞難民提供援助」啦！呢啲無良政客咪正一契弟走得摩囉！

本報高瞻遠矚，一直指出假難民係本港治安毒瘤，不切除港難安。可惜言者諄諄，聽者藐藐，遂使假難民成尾大不掉之局！嗱！政府又向立法會人事編制小組委員會開口要人，建議喺入境處新增及提升兩個首長級職位「招呼」假難民，話用來加強督導處理免遣返聲請嘅工作和加強與聲請人相關嘅措施喎！對於有關建議，議員普遍支持新增職位，之不過都指出假難民消耗公帑如無底深潭，更影響治安，促當局加強羈留設施。呢個建議，功夫茶大早已提出，任由假難民「自由行」，除咗冇阻嚇力，亦對社會治安構成威脅！之但係，庸官就推搪香港缺乏土地資源，有實際困難！

大哥，依家唔係叫你將禁閉營建喺油尖旺黃金地段吖嘛！冇地？搵個離島或山旮旯郊野有幾難吖？之前都有議員促請當局喺疫情後將隔離營改為禁閉營，集中管理假難民。依家有議員再度提出，當局若未能提速遣返留港假難民，加強羈留設施起碼可起阻嚇作用，當局應認真考慮及坐言起行！

假難民機制被濫用多年，一如有人指出，真正被判為難民嘅只有1%，佢哋唔少在港作奸犯科，理應積極考慮遣返！又有唔少不斷跳工嘅外傭，因為未能繼續留港，改為申請免遣返聲請以續留港，現時已有約14,700名假難民等待緊司法覆核。假難民問題千頭萬緒，長遠計要退出聯合國《禁止酷刑公約》，咪一直拖拉，更要加快司法覆核程序，否則敗家政府再添多10個首長級新職位都係於事無補，只係繼續倒錢落海！