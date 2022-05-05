世界視線：拉攏印度抗俄國　美式雙標暴短板

以美國為首的西方繼續向烏克蘭送槍送彈對抗俄羅斯之際，戰爭爆發以來一直左右逢源的印度總理莫迪展開歐洲之行。儘管德國總理紹爾茨敦促印方對俄採取強硬態度，但莫迪繼續我行我素，未在會後的聯合聲明中譴責俄羅斯侵略行為，僅例行公事式呼籲俄烏停火，「因為戰爭不會有贏家，我們主張和平」。無可奈何的紹爾茨，仍將向莫迪送上100億歐元的氣候援助，更承諾邀請莫迪參加下月的七國峰會。

莫迪之所以膽敢公然逆西方意，原因是看準了華盛頓的軟肋。美國視印度為印太戰略核心盟友，多年來花費巨額人力物力布局，務求令新德里成為華府對付北京的橋頭堡。對華盛頓而言，對付俄羅斯固然重要，惟真正心腹大患是中國。美國「計過度過」，如果因印度向俄靠攏而對其揮舞制裁大棒，恐破壞印太戰略及破壞圍堵中國布局，因此美國連月來對印度顯得投鼠忌器、敢怒不敢言；莫迪當然看準了這一點，一邊享受來自西方的甜頭，一邊大手買入俄國的平價能源。

美國為了維護自身霸權及利益，以雙重標準針對第三國早已是駕輕就熟。但正所謂「上得山多終遇虎」，近日土耳其這塊歐亞大陸上的硬骨頭，就單方面公開炮轟美國。土國防長阿卡爾指出，土國購買俄製S400防空導彈系統時遭美國制裁，但印度買得更多，美國卻默不作聲，直斥美國的「雙標」做法極不尊重土耳其的實力和盟友地位。土國如此不忿，主要是他們購買S400後遭華府踢出美製F35戰機計劃，相關官員更被美國制裁。土國號稱北約第二大軍事力量，倘若安卡拉威脅退出組織，恐怕美國「有排煩」。

俄烏衝突爆發後，美國多次展示赤裸裸的雙標。印度既沒支持烏克蘭也沒譴責俄羅斯，但美國帶頭與盟友輪流「倒貼」拉攏新德里；中國也選擇中立，歐美卻指摘北京支持侵略戰爭。華府之所以倒行逆施也要極力拉住印度，正因為缺少其參與的話，印太戰略只是美澳日等海洋國家的集結，難以登陸歐亞大陸，淪為爛尾工程。由此來看，美國在俄烏衝突上玩雙標，反而暴露了所謂印太戰略的虛弱。