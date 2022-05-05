俄烏之戰發展至今，美國揚言制裁可使俄羅斯返回15年前的水平，可是形勢的發展似乎與美國的意願背道而馳。烏克蘭的朋友更稱，戰爭這樣拖延下去，俄羅斯與烏克蘭崩潰之前，歐盟經濟可能首先崩潰。

他的看法是，俄羅斯經濟以能源、原材料與農業為主，自給有餘，國際上需求大，不愁沒有出口市場，差別只是出口增長可受制於歐美的制裁甚或有所減少，但歐盟還是依靠俄國天然氣供應，不敢禁制俄國天然氣進口，變成俄國用天然氣出口歐盟來支付烏克蘭戰事，而中國與印度也還大量進口俄羅斯的天然氣與煤炭，且大宗商品國際價格上升，俄羅斯可以得益。

此外，美國的金融攻擊亦被俄羅斯中央銀行反制，搶了俄國在歐美的資產，卻失掉了這麼多年在俄國的大量投資；阻了俄國的經濟發展，卻助長俄國經濟的結構轉型；嚴限外匯流通，或全面轉向黃金本位，俄羅斯的金融也可以長期穩定起來。

而烏克蘭受戰爭摧殘，破壞極大，但經濟一如軍事，是美國帶領歐盟的資助來支撐，一日戰爭未停，西方的支援難以中斷，戰時經濟可以大致維持，在俄羅斯佔領區更會盡快開始清理重建。烏克蘭的經濟已是全歐最窮之一，無可再壞，西方與俄羅斯都會全力維持它相對穩定。開戰以來，戰區以外，例如基輔與烏西，還可保持相對的經濟運作和民生供應，是俄羅斯刻意維護，也使俄烏之戰大有別於美國侵略的全面破壞。

俄烏之戰最大得益者是美國，消耗軍火，使國內武器生產供不應求。即使是用美國財政支付，也還有部分歐盟國家分擔支出。歐盟禁運俄羅斯能源，美國石油與液化天然氣正補替俄國原來的市場。戰爭讓美國整頓歐盟的異議勢力，德國率先把國防開支升至GDP的2%，歐盟各國只能跟從，此中便是增購美國軍火。即使戰爭平息，美國的軍火生產要補庫存，增出口，可有多年擴張，裨益經濟增長。

歐盟所得，戰時是能源、農產短缺，通脹高升，政府擴大貨幣供應造成泡沫遺禍、財政壓力，難民問題也嚴重。戰後烏克蘭重建，未必使歐盟得益，但地緣政治危機揮之不去。與俄羅斯的衝突，難以彌補，歐洲的對立不可能消除。而在戰時開始，美國挫害歐元，稍有不慎，歐元崩潰，金融風暴會席捲全歐。若疫情再起，歐盟先於俄烏崩潰，未必不可能。