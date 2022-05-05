俄烏之戰，這些天一方面俄羅斯不斷擴大戰果，為取得俄烏結束戰爭的談判拿到更多的實際成果和有利地位；另一方面，美國、北約大規模介入這場戰爭，大量支援烏軍使用先進武器打擊俄羅斯，把戰火燒向俄羅斯境內，這些先進武器的使用不僅由他們培訓的烏軍操作，而且由他們或其「僱傭兵」使用，這是美國和北約直接參戰與俄羅斯開仗的前奏。

俄軍則猛烈打擊摧毀美國、北約的在烏武器倉庫，以及周邊國家輸送武器的鐵路和一切途徑，現在的戰場形勢和政治形勢，正朝着美國、北約與俄羅斯軍事開打的方向發展，雙方都聲稱不惜使用戰術核武器，一場歐洲大戰、第三次世界大戰隨時從天而降。

事實上，大凡這等規模的恐怖戰爭，都是參與戰爭、捲入戰爭的各方「合力互動」造成的結果。參戰方的大小事情、判斷決策、彼此出招充滿偶然性、隨機性、不確定性，碰撞之後的各種可能性沒有哪一方可以料事如神，掌控局勢；沒有哪一方可以有完全的主動權，進退自如，一旦各種人為設計也好，陰差陽錯也好，形成了大戰的充分條件，戰爭就會進入軌道，不可遏制地衝向深淵。現在歐洲大戰、第三次世界大戰爆發的各種條件正在積累，弄不好就有一天完全失控，再次讓人類見識和飽嘗甚麼叫「不以人的意志為轉移」。

俄烏之戰開始前後，拜登政府反覆聲稱美國不會出兵烏克蘭，不會參戰，北約亦如此。俄羅斯總統普京大致相信這些「保證」，全世界也大致相信美國、北約只是拿烏克蘭當槍使以打擊和削弱俄國。然而，美國要達到這目的，先決條件是俄烏之戰必須是持久戰；然而，俄羅斯調整了戰法後氣勢如虹，節節勝利，美國要讓俄烏之戰拖成持久戰，不能不加大軍援投入，很可能身不由己的加入戰爭，親自動手。這個「勢」一旦形成，歐戰爆發、三戰爆發也。