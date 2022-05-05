美國通脹率持續處於40年高位，而今年第一季GDP卻意外收縮1.4%，情況委實不妙，怎麼辦？有華府官員放風稱支持降低關稅以對抗通脹，有智庫更發表報告指出，如果取消對華一系列關稅，可以降低通脹率1.3%。對此，美國貿易代表戴琪故弄玄虛，聲稱將考慮一切工具抗擊通脹，包括降低對華關稅，惟強調並非唯一選項，任何政策轉變都需要牢記中期目標云云，說了等於沒說。

眾所周知，前朝特朗普政府一手挑起的貿易戰，正是典型的損人不利己，美國受到的傷害比中國更大。拜登政府並非不知道，只是礙於面子和政治原因而遲遲不肯改變。但形勢比人強，面對40年來最嚴重的通脹以及迫在眉睫的滯脹危機，美國已沒有其他更好選擇，取消對華關稅是遲早都要面對的課題，而且宜早不宜遲。

美國一直以為徵收關稅就可以懲罰中國，並減少對華商品的依賴，直至完全脫鈎。戴琪近日還在強調，因為徵收關稅，有些美國公司已將製造和營運基地從中國遷往其他國家。這分明是自欺欺人，貿易戰打了這麼多年，中國對美出口有增無減，貿易順差更是屢創新高，證明美國根本無法擺脫對中國商品的依賴。原因很簡單，中國不僅擁有完整的產業鏈，而且具有明顯的競爭優勢，任何國家都無法相提並論。

最近中國國內疫情反覆，部分地區經濟活動受到影響，西方媒體又借題發揮，除了抹黑中國堅持動態清零的防疫政策，更聲稱疫情嚴重衝擊中國的全球供應鏈地位，東南亞國家將會取而代之。兩年前中國爆發新冠疫情之初，西方媒體也是充斥唱衰聲音，今次不過是老調重彈而已。實際上，東南亞國家無論是市場規模，還是經濟體量，或是出口總量，都遠遠比不上中國，甚至可以說根本不在同一等級。以越南為例，雖然這些年吸引了不少外資設廠，但由於基建等先天不足，始終成不了大氣候，去年出口總額只有中國的十分之一，何年何月才能取而代之？

說穿了，美國從高調發動貿易戰到現在騎虎難下，皆因高估自己，低估中國。美國本身產業空洞化，製造業存在嚴重短板，在外又找不到其他供應來源，除了繼續依賴中國，還有甚麼選擇？從曾經的全球第一貿易大國，淪落到今天的第3位，美國再不改變霸權心態，只能加速衰落。