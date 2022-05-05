第二階段「疫苗通行證」實施，食環署聯同警方煞有介事執法，網上影片可見，執法人員進入商場後逐間食肆搜一遍，查找有沒有人不符合打兩針要求或未有掃描「安心出行」，非常大陣仗，別人不知就裏，可能以為有通緝犯匿藏其中。有被捉個正着的酒樓在門前貼出大字報，訴說五一勞動節全場爆滿，但因一名顧客漏掃安心出行，即令酒樓暫停晚市14日，酒樓痛失為顧客慶祝母親節良機，受影響員工亦失去14日工作機會，經濟雪上加霜，求顧客合作，堪稱一字一淚。

當疫情已經放緩，許多地方已經放棄疫苗通行證措施，丹麥甚至是全球首個停止接種新冠疫苗的國家，偏偏港府反其道而行，繼續逼市民打針之餘，更要搞到商戶冇啖好食。不過是食餐飯而已，既要規定顧客接種兩劑疫苗，又要規定必須掃描安心出行，還要動輒重罰「走漏眼」的食肆，不僅擾民，直情是苛政！特別是經濟仍然冰封，失業率仍然高企，政府還要搞這些小動作殘民以逞，何苦來哉！

更有甚者，繼著名影星曾江猝死檢疫酒店房後，又有一名長期病患近六旬男子，疑心臟病發在竹篙灣檢疫中心昏迷，由於人手不足，延誤數句鐘始獲送院，終告不治。同類事件一再上演，隔離檢疫制度若沒有充裕人手和應變機制配合，顯然是害人制度。

政府專家許樹昌昨日表示，近日單日確診數字降至3位數後回落速度較慢，相信新冠病毒已在本港成為風土病，估計病毒始終會在社區存在，難以完全清零。既然已成為風土病，既然無法完全清零，到底疫苗通行證和隔離檢疫制度還有沒有必要繼續？自由食飯看戲剪髮等，只是生活基本權利，為何港府偏要逼人打針？甚至要長期病患長者單獨隔離以致搞出人命？