近期，香港與內地的電視台合辦一個音樂節目，名為《聲生不息》，主題是要傳揚粵語流行曲文化，該節目惹起全城熱話。

不過，本欄今日要談的不是《聲生不息》，而是該節目使我聯想起，內地早年有一個名為《歌手》的音樂比賽節目，出席者來自世界各地，其中一季邀請到俄羅斯一位國寶級的女歌手參與，每集演唱一曲。

這位俄國女歌星大概30歲，天生一副開麥拉面孔，每一次踏出舞台，都具有王者風範，歌聲高亢遠颺，儼然天樂，論歌藝，不是香港的所謂天王們所能比擬。她每集表演都是一絲不苟，由內至外力臻完美。其中一集，她打算表演狂歌熱舞，但因為綵排時過於認真，嚴重扭傷了，要送院醫治。

比賽當日，俄國天后堅持出場，但出場前她痛得面容扭曲。筆者心想，每集比賽的曲目是由歌手自定，她臨時改唱慢歌，到兩、三周後康復了，再唱快歌便行。

豈料，這位天后甫一上台，便是狂歌熱舞，跳上竄下，堅持唱原定的曲目。在整個表演過程中，我幾乎忘記了聽歌，而是緊盯着她在螢幕上的面部表情，嘗試找出是否會有感覺痛楚的表現。答案是完全沒有，你一點也察覺不到她是在強忍疼痛。直至唱完最後一個音符，下台之後才表露出真實的情況，原來她就連走回休息室也十分困難，每行一步都要旁人攙扶。

這一集節目讓人印象深刻，我沒見過其他國籍的女子，會有如此堅毅和要強的心，這恐怕就是「戰鬥民族」的精神。一位俄羅斯的女性尚且如是，何況是克里姆林宮內的鬚眉男子？如今美國透過經濟制裁等措施，試圖逼俄羅斯屈服，此舉未免太天真了。