英國外交大臣卓慧思日前在倫敦發表外交政策演說，點名中國必須遵守國際規則，否則將難以崛起成為大國，又強調北約應做好應對全球威脅的準備，包括先發制人防範印太區域內的威脅，與日本、澳洲等盟友合作，確保太平洋受到保護，並須確保台灣有能力自我保護。卓慧思從小就愛扮演前首相戴卓爾夫人，現在更愈來愈自嗨，以為自己真是鐵娘子，狀甚滑稽。

卓慧思模仿戴卓爾夫人已經不能自拔，不但多次以鐵娘子的舊照片造型、姿勢依樣葫蘆跟拍，是次更明顯照着對方1976年於倫敦發表外交政策演說，形容當時英國政府對蘇聯的態度太過自滿，批評北約與華沙公約組織之間軍力懸殊，結果被蘇聯《紅星報》冠以「鐵娘子」之名，反助其奠定強悍硬朗領袖形象的一次試圖複製。卓慧思這隻「複製貓」，斧鑿痕迹太深了，覬覦首相寶座之心表露無遺。

卓慧思呼籲北約要先發制人的言論、「我們需要一個全球化的北約」，不僅是要北約東擴，更要擴至台灣，即是繼以收歸烏克蘭來刺激俄羅斯後，再借東擴手段欲藉撐腰台灣來挑釁北京，不難看出是東施效顰自戴卓爾夫人的「要克服共產主義的威脅，強力防守是必須的手段，但是還不夠。與其只是阻擋共產主義，我們希望的是以自由來攻擊」。

問題是入戲太深的卓慧思應搞清中國並非當年的蘇聯，《國際金融論壇2021年全球金融與發展報告》指，中國以26.3%的佔比繼續成為全球經濟增長的最大貢獻國，中國能否崛起亦不由她置喙。再說，俄羅斯正是對北約可能鋪路駐軍烏克蘭來箝制俄方，遂採取先發制人，引發戰爭。卓慧思如欲拜相，應戒除信口胡謅，拿出真本事，而不是一直在扮鐵娘子，實則只是結樑子。