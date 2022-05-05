申訴專員公署日前發表報告批評三色回收桶使用不當，不少市民反映回收桶經常滿溢，衞生情況不理想，回收後又棄置堆填區，大大影響回收成效。作為立法會環境事務委員會主席，筆者認為，雖然近兩年回收桶衞生情況有改善，但是建議政府善用科技，讓市民更容易找到回收桶，並提供更多誘因鼓勵回收，最重要是建立妥善再造渠道，重建市民信心。

政府於1998年開始設立三色廢物回收桶，惟回收率每況愈下。2014年回收率尚有37%，到2018年回收率下跌至30%，跟2022年達致55%回收率的願景相距甚遠。今日不少市民仍對廢物回收再造及如何乾淨回收缺乏認知，政府應加強宣傳教育推廣，善用桶上二維碼提供更多資訊，亦可加裝感應器，將回收桶容量放上系統，改善滿溢情況。有獎有罰，提供誘因，例如多設膠樽回贈機，亦有助推動回收。

本港塑膠及廢紙回收率低於全球水準，市民對回收失去信心亦是癥結問題。經常有傳媒及團體追蹤回收桶內的回收物去向，發現市民努力在源頭分類的廢物，最後仍是混合送往堆填區，「好多市民無心機就唔想做」，歸根究柢，回收物因缺乏市場及出路，失去商業價值，所以才會被送到堆填區。

其實本港回收業一直仰賴出口廢料，易受外圍因素影響。近年香港廢物運回內地困難重重，回收後的廢物出路是最大的樽頸問題。政府須支援業界提升回收質及量，並發展本地循環再造產業。

總體而言，加強推廣及教育、落實生產者責任、廢物徵費、提供獎賞、完善社區回收設施、與地區組織協作做好社區動員、確保回收物有再造出路，才能重建市民信心，鼓勵全民參與環保減廢。