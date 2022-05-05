俚語「得人恩果千年記，得人花戴萬年香」，說的是要有感恩之心，要有知恩莫忘報的做人品德。香港經歷世紀疫災洗禮，中央政府和祖國親人無私、無償、無限的襄助支援，負抗疫主體責任的港府高官有感恩嗎？

勞動節當天閱報，在中方喉舌某報發現一篇該報記者的平淡如水報道，題為《內地援港屠宰員 24人完成任務離港》。為何林鄭政府對萬里援港屠宰員不發稿鳴謝，也不通傳新聞界？對此，曾參與過程的筆者大感不是味兒。筆者在二月底協助來自上水屠房退休員工的本報長期讀者，第一時間向工聯會議員舉報求助，揭露屠房已有300人染疫，比傳媒報道80人中招多，屠房面臨停產，才驚醒特區政府及中資機構發現問題嚴重性，緊急向國家求救，獲中央政府和駐港有關機構立即從內地多個省市，甚至遠至內蒙古動員有豐富經驗的38名屠宰員馳援香港。來港後，每日只來回屠房與酒店之間不停工作，才解決屠房停產問題，恢復豬牛羊肉等的鮮肉供應，令港人啖有鮮肉、食有平肉，維持市場穩定。疫情緩解，上周六24人先行離港，食衞局局長關口低調送行了事，港府冷待得令人驚奇！

其實，林鄭政府冷待來港「拔刀相助」的屠宰員，豈是孤例？對那些方艙醫院建設者、醫療和檢測專業團隊又如何？都只是由特區某局長、署長往離港大堂門口站一站送行，便畫上句號，大有「有事鍾無艷，無事夏迎春」之感！相反，中大校長段崇智把中大變「暴大」臭史街知巷聞，林鄭政府竟發文公開肯定和感謝貢獻；而為加持校董會主席梁乃鵬偷步對段崇智提前續約的正確性，林鄭政府又公開發文肯定梁乃鵬任內貢獻。由此可見冰火兩重天，當局反骨無情，忘恩負義，涼薄得很！