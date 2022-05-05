上海封城防控，怪事連連，比如將尚有生命體徵的老人當成死人，抬上殯儀館的送葬車，引發公憤。而另一件事，公眾則是氣憤卻哭笑不得。有記者拍攝了一組外灘磚石縫隙長出小草的照片，官方竟大動干戈，又是「連夜核實」，又是調查、闢謠，其反應速度之快，與老百姓忍飢捱餓、被醫院拒之門外等死卻遲遲得不到解決相比，判若霄壤。

其實，上海已封閉一個多月，大街上空空蕩蕩，路面上長出小草，本不足為奇。然而，「手裏拿着錘子，看甚麼都是釘子」，官方已經草木皆兵到了神經質的地步，於是，看到外灘石頭縫裏那一簇簇柔弱的小草，都彷彿如芒在背，都似乎是老百姓指桑罵槐的尖刺，狡辯甚麼「北外灘不是外灘」等，跟孔乙己「竊書不能算偷」已是不相上下。

這不得不讓人惋惜又心痛：昔日的遠東第一大都市，如今為何變得如此小氣？天天高呼文化自信、制度自信，而實際上，心態敏感脆弱到了極度自卑的程度，別人一個眼神、一句不經意的話，都會被懷疑是有針對性的惡意。

默默無聞的小草，竟然成了闢謠的主角，真是莫大的諷刺。其實，這事本來並未引發太大關注，反而官方一闢謠，卻一下子引爆話題。倘若不是心內空虛且極好面子，而選擇大大方方承認，老百姓無非是調侃一番而已。再說，這草也是「社會主義的草」，上海封城日久，與國際市場隔絕，斷不是境外勢力投放的「資本主義的苗」。結果滿嘴狡辯，卻是蒼白無力，愈描愈黑，淪為笑柄。

這種輿情過敏症，傳染性並不比新冠低。無論甚麼事都要維護完美形象，處處想搭建天下第一的「人設」。這是一種病態，也不符合科學辯證法。為甚麼外灘不允許長草？這看似無聊的偽命題，竟真真切切成為了官民角力的戰場，愈加顯得荒誕。習慣於專橫跋扈的權力快感之中，自以為可以包攬一切，到頭來被自然規律和科學常識所取笑。如果連一棵草都容不下，那麼最終就是造成人心一片荒蕪，寸草不生。

疫情之中，各地動輒以造謠為名拘留抓人，簡直成了常態。不是所有的質疑和預測都是謠言，即使是造謠，也不是所有的造謠者都必須拘留。疫情當下，人心焦躁，中國的老百姓已經作出了全世界最大的克制與忍讓、最多的犧牲與貢獻。就算偶有微詞，視其情節，批評教育一下可也。謠言止於虛懷若谷，止於廣聽八方，而不會止於刀槍劍戟。

社會應該多些寬容，權力更應多些自抑。一有風吹草動就驚慌失措，如臨大敵，堵塞所有發洩渠道，形成民意的「堰塞湖」，其危害更大，到頭來收拾爛攤子的成本代價，恐怕要十倍百倍。須知道，世界上從來沒有固若金湯的文明。城市可以依靠強力靜態管理，但小草不是靜態的，人心也不是靜態的。官府視百姓如草芥，則百姓必視官府如寇仇。