世界視線：墮胎草案遭外洩　撼動美國左右裂

美媒披露一份外洩文件顯示，聯邦最高法院已對推翻「羅訴韋德案」裁決形成多數意見，意味確立近49年的女性墮胎權可能被取締。消息一出引起軒然大波，支持和反對墮胎的群眾到法院外抗議及聲援；共和民主兩黨政客則開火對罵。距離中期選舉尚餘半年，墮胎權去或留勢必影響民眾投票意向，但可能掀起國會乃至各州的政治鬥爭，把全美帶入新一場的左右撕裂風暴。

多年來墮胎是美國政治中最具分裂性的議題之一，兩黨圍繞它的分歧已持續近半世紀。巧合的是，現代史上最高法院從來沒有一份意見草案在尚未解決的情況下被公開。這正好加深外界疑問：為何此刻洩漏？總統拜登民望持續低下，分析均認為民主黨將於中期選舉兵敗如山倒。民主黨是否會行險棋來挽留不斷流失的選民？

此刻爆出取締墮胎權，民主黨一來可提升民望，二來可把髒水潑向共和黨，何樂而不為；即使處理得不好，左右衝突流點血也不算甚麼。事實上拜登政府也沒在處理，反而火上加油。民主黨眾議院議長佩洛西及參議院多數黨領袖舒默稱，倘法院推翻墮胎權，將是現代史上最糟糕和最具破壞性的決定。共和黨人群起指控激進民主黨人加緊恐嚇和破壞法院；參議院共和黨領袖麥康奈爾對洩密表示震怒，批評極左派「妄圖用暴民統治來代替法治」。

政客就墮胎權侃侃而談，考慮的都是選票和權力。共和黨近年在德州及俄克拉何馬州等「紅州」通過了不同程度的墮胎禁令，也是為了鞏固基本票源。但對千千萬萬的婦女而言，一旦「羅訴韋德案」被推翻，意味着墮胎不再是一項憲法權利，近六成的育齡婦女將生活在反墮胎州份，屆時或導致大量婦女湧往合法墮胎的州份做手術，而貧窮的婦女將遇到更多困難，甚至被迫鋌而走險非法墮胎。

倘若最高法院最終真的推翻墮胎權，除了對女性權利是一種倒退，更重要的是讓人意識到保守主義回歸美國，已是無法阻擋的事實。在經歷「黑人生命很重要」、2020年國會暴動後，如今再加上墮胎權鬥爭，美國左右撕裂勢必上升至新高度。