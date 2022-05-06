功夫茶：泳池重開卻乾塘　政府甩漏又呃人

豬乸吮田螺，貪口爽！各位，為政貴在行，所謂「以實則治，以文則不治」。實，就係實幹唔花巧，為政不能單靠把口，只管發文或廢噏，不問落實，結果就係撞板多過食飯，更何況「民無信不立」，為政豈能貪口爽逞一時之快！

呢嗱！行政長官林鄭月娥日前充滿自信、言之鑿鑿宣布泳池及泳灘等可在尋日陸續重開，原來係朱義盛，假嘢！有市民甚至摸門釘，去到先知原來泳池仲未開得，只能內心嘀咕：政府又呃人！部分泳池水都冇滴，唔通係開放畀泳客「游乾水」？在泳池中央打雀論英雄，你都咪話唔過癮！真係想戲水暢泳，康文署轄下其中14個公眾泳池，據悉最快都要下周四先會重開！唉，果真係人生無奈，惟有等待？

真心急想學「鵝鵝鵝」咁白毛浮綠水，紅掌撥清波，大可以先去部分重開泳灘來個「港腳撥清波」，當然，擠衣欲裂、身材索爆嘅女士們可以「蜂腰浮綠水」，一樣吸睛引來艷羨目光！各位，泳池呢頭嗌重開，康文署轉個頭喊煞停，政府做事完全手腳不協調，市民大眾看在眼裏，好瘀啫！

嗱！港九拯溺員工會發言人尋日喺大氣電波批評，事態發展明顯係當局溝通不足所致，康文署未能及早知悉重開日子，梗係嚟唔切做預備工作啦！咁又係喎！政府當正自己係神，說「要有光」，就有了光！依家說「要有水」，池就注滿了水？阿哥，即使注滿水都唔係即刻可以畀市民享受暢泳之樂，仲有後續工作跟進，譬如驗水、淨化和檢查過濾設施係唔係穩妥。阿哥，這些都是常識吧？尋日政府放寬堂食至8人一枱，有啲食肆霎時間都擺唔切大枱，皆因唔夠人手囉！

所以話，泳池即使下周四重開亦會出現人手不足問題。港九拯溺員工會發言人指出，以現時泳灘救生員人手，只足夠應付重開一半泳灘，尋日署方轄下重開嘅泳灘中，只有15個可提供救生員服務。佢又話，每年泳灘救生員需要2,300人，亦有800人係季節性招聘，去年已經欠缺500人，今年受疫情影響，冇新人入行，加上舊員工可能已轉行，令情況雪上加霜。

嗱！以上或許都係事實，問題係康文署經常予人管理不善之感，試過泳季開始冇耐，轄下多個泳灘及泳池，先後因救生員集體請假，疑野貓式罷工導致人手不足，要暫停服務或局部關閉；本報過去亦曾揭發有部分救生員涉嫌當值期間「蛇王吃喝玩樂」！功夫茶之所以舊事重提，無非提醒庸官要做好監管工作，咪到時又七個一皮，丟人現眼！