正論：做內應包娼庇惡　保護傘冰山一角

城堡是由內部攻破，國際金融中心淪為罪惡之都，其中一個主要原因是政府內部存在黑惡保護傘，令犯罪分子有恃無恐，就算拉人都只是拉魚毛，幕後主腦往往逍遙法外，又怎樣肅清罪惡？

特區黃業氾濫，破之不盡，警方昨日又破獲一個酒店「高鐘妹」賣淫集團，當場查獲一批嫖客及妓女在進行性交易，另拘捕5名男女，據指為賣淫集團主腦及骨幹成員，懷疑正在安排性交易，其中一名被捕人士，為沙田民政事務助理專員林方達，官員涉嫌經營淫業，報道一出，全城為之震動。

民政事務專員的職責，是在地區事務的層面上，作為特區政府的代表，直接監督地區行政計劃在區內的運作，並與社區的各階層人士保持密切的聯絡，向政府反映市民關注的事務及問題，專員與其助理在地區當然有一定人脈網絡，若然有人利用職位與權力，從中勾結犯罪集團，擔任保護傘，來個黑白通吃，黑即是白，白即是黑，黑白不分，把特區弄得烏煙瘴氣，淪為犯罪天堂。

這個新鮮熱辣個案，反映朝中有人好辦事，不法之徒，即使如過街老鼠、例如曾確診新冠肺炎的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，涉案纍纍，身負4項罪行，兩度棄保潛逃，據指獲得司法保護傘包庇回港投案，竟然獲得「放生」，不斷招搖過市，是法治社會的一大諷刺。

上海仔恃有人撐腰，不把法規放在眼內，早前第5波疫情爆發，政府頒下多重禁令，市民叫苦連天，但此人竟然享有特權，大搞「無罩」生日宴，違例飯敍播毒，本報揭發其惡行，各界嘩然。警方追查後發現涉案地點是銅鑼灣一間「私竇」，證據確鑿，但至今仍未控告涉案人士，令人懷疑是上海仔背後有司法保護傘及「雙安」發功撐腰？較早前「洪門宴」有關人等已負上刑責，連赴會的民政事務局局長徐英偉也要問責下台，惟上海仔的「鴻門宴」拖6周仍然未作出檢控，警方及律政司為何不行動，是否有難言之隱？

上樑不正下樑歪，民政事務局職位最大的出事不久，又爆出更驚人的醜聞，下屬涉及經營淫團，公務員享有鐵飯碗，涉案助理專員是政務官，高薪厚祿，前途無可限量，竟然在外營娼「賺外快」，可見以往的公務員高薪養廉的說法已經過時，人心不足蛇吞象，卻放諸任何時代皆準。

連串事件可以反映官場藏污納垢，內鬼及保護傘層出不窮，涉案淫團究竟經營了幾多年，會否十年八年來朝中都有人照應？治安單位是現在才知情，抑或多年來都視而不見？今次案件恐怕只是冰山一角，順藤摸瓜，或可揭開更多黑幕。

黑惡保護傘不除，特區難有太平日子，有關方面若要彰顯打擊罪惡的決心，必定要殺一儆百，行動是最佳澄清方法，槍打出頭鳥，像上海仔這種社會敗類，氣燄囂張，必須盡早執法，讓其承擔應有罪責，特區治安單位，還在等甚麼？