大戰難免，決定大戰爆發與否在於美國，但當公開說要戰至最後一個烏克蘭人，美國是下死心要把烏克蘭綑綁在戰車上，不車毀人亡，烏克蘭裔的俄羅斯族人不滅絕，美國是不會罷休的。

烏克蘭不成，便也把波蘭人推上去。美國的顧問、美國的僱傭兵，加上來自歐盟，以至瑞典、芬蘭的拼湊起來，美國是在阿富汗、敍利亞之後要打一個翻身仗。不會是限於烏克蘭，戰爭會鋪開，對俄羅斯境內的偷襲破壞已經開始，今後只會更加無節制。假若德法意能把持歐盟，不出兵便不會發展成歐洲大戰，可也不僅是俄烏之戰，而是俄羅斯與北約之戰了。現在仍可以局限於烏克蘭及周邊地區，但若北約打敗不了俄羅斯，反而把戰火蔓延至烏境以外，北約會退，美國卻未必退。

美國退便是繼阿富汗、敍利亞之後的三連敗，美國在國際的政治軍事信任度全失，金融經貿的破格制裁便成自暴其醜，賠上了美國在發展中國家中的信任和美元霸權，打垮了歐元、美元，也制止不了去美元化加劇，美國的損失會極其巨大，骨牌效應在政治與金融經濟會帶來沉重的打擊。美國在烏克蘭之戰愈陷愈深，原來對俄國的估計便大大失算，美國的戰略與策略便需調整，調整的目的還是為了勝利。

但美國能幫烏克蘭軍或聯軍取勝嗎？烏克蘭南部已失，中部一馬平川，無險可守。頓巴斯地區敗，烏軍主力已去一半。中部再敗，主力便差不多被摧毀。美國要趁這兩個地區主力潰敗之前重組軍力，也以重武器來阻截俄軍的進展。即使引波蘭軍隊入烏，數目有限，亦無必勝機會。或可守住基輔，因俄羅斯要保存城市，也留和談政治解決餘地。至於烏克蘭西部地區，若波蘭軍警或維和部隊入駐，俄羅斯未必不會對之攻擊。

烏克蘭東南地區以俄語人口為主，多親俄。烏軍敗退，俄羅斯入駐，便可以選舉建立親俄地方政府，以至與盧甘斯克和頓涅茨克同樣成自治共和國，在政治上，對基輔現政權形成挑戰。而波蘭入烏西會引發波蘭收復舊土的國際非議，也會引起烏克蘭國內外對國土被分割的強烈反應，現政權與美國北約的支持力會減。

美國不能敗，戰場失利會誘使它作出激烈行動，制裁沒用，只能在戰場上分高下。美國會用甚麼手段、武器呢？抑或灰溜溜地敗退？計算俄羅斯不成，反計算了自己。