美國正在把它策劃挑起的俄烏之戰，擴大成一場歐洲大戰甚至第三次世界大戰。爆發歐洲大戰，美國只要動員北約和歐盟就可以達到；爆發世界大戰，那就要把中國拖進去，而要把中國拖進去，美國必須挑起台海戰事，挑起大陸武統台灣，美國再糾集它的五眼聯盟、印太盟友、澳洲、日本、南韓等一起武力撐台，屆時中、俄軍事共同對抗美、英、北約和印太聯盟，歐亞大陸一片火海，第三次世界大戰即成。

不論歐洲大戰還是世界大戰打得成、打不成，關鍵在美國會不會「親自出兵」，美國出兵直接參戰的最大顧慮是敢不敢大家都動用戰略核武器，無懼本國變成焦土。俄烏開戰、歐洲開戰、台海開戰，打成甚麼樣，死多少人，是否動用戰略核武，都不會直接傷害到美國本土，只會傷害到美國在那些地區的駐軍——這是數以萬計美國人的生命，因此美國必須慎重行事。

白宮和五角大樓敢把數以萬計的海外軍人的性命豁出去嗎？豁出去的結果，很可能會在打紅眼之下動用戰略核武「相互焦土」、「同歸於盡」！因此，無論是俄烏之戰、歐洲大戰、台海之戰，一旦用上戰略核武，那就距離毀滅性戰爭不遠矣！現在俄烏之戰正向歐洲大戰疾走，雙方都在用戰略核武「叫板」，威脅對手，以示不屈，那麼誰會首先「不得不出手」呢？這要由戰場形勢決定。

從勢態上看，俄羅斯若能完成「特殊軍事行動」的戰略目標，那就不會首先動用戰略核武。如果烏克蘭和北約不甘心，在美國和北約強力軍援支持下打持久戰甚至反擊戰，那麼任何一方都有可能首先使用或同時使用戰略核武。

對俄羅斯而言，這場俄烏之戰或歐洲大戰，絕不能敗，此關乎國家民族的命運，只能置之死地而後生，早已做好核戰拚死準備。但對美國、歐盟而言，未到國家生死存亡的程度，一旦形勢不妙，生死關頭「退一步海闊天空」的「誘因」遠大於俄羅斯也，台海之戰亦如此。