美國單方面叫停對台灣出售40輛自走榴彈炮的軍火交易，引起各種猜測。有人說是因為美國優先援助烏克蘭而影響對台軍售，有人則認為事件反映美國對台政策出現微妙變化，真正原因是甚麼，只有老美最清楚。值得一提的是，過去3年美國對台軍售總值達170億美元，其中141億美元軍火遲遲未交付，台灣當局只能望天打卦，祈求美國不要再次毀約。

美國對台軍售說停就停，除了證明老美傲慢，視合約如無物，也說明台灣當局窩囊，交了保護費還要看人臉色，一切身不由己。實際上，美國賣給台灣的大多是本身早就淘汰的過時武器，還要漫天要價，台灣從來不敢討價還價，明知做了冤大頭，也只能乖乖掏錢，而且不知甚麼時候能交貨。難怪已故作家李敖曾痛罵台灣當局充當美國的看門狗，還要花大錢買軍火，根本是賤骨頭。他沒有罵錯，從來都是主人花錢豢養走狗，哪有走狗向主人交保護費的道理。

過去美國曾誇口可以同時應付兩場大型區域戰爭，現在恐怕已沒有這個能力。不是嗎？為了給烏克蘭提供武器，美國幾乎清空庫存，連早就簽訂的台灣軍售合約也無法交貨，除了反映親疏有別，也反映其軍工生產能力無法同時滿足兩場戰爭的需要。這些年美國對付的都是一些弱小國家，例如阿富汗、伊拉克等等，自然沒有太大問題，惟一旦面對中俄這種級別的對手，絕對不可能這麼輕鬆，單獨應付一個尚且沒有把握言勝，何況是兩線作戰。

早在多年前，美國知名保守派智庫「傳統基金會」曾發布一份報告，指出美國軍力已無法同時應付兩場大型區域戰爭，各軍種的裝備、作戰能力以及戰備狀態，都是差強人意。這份報告也許是為增加軍費製造輿論，但也說出了美國外強中乾的窘態。

面對俄烏衝突，美國以為不派一兵一卒，只需為烏克蘭提供軍火，就可以令這場戰爭一直打下去，使俄國陷入泥沼而無法自拔。殊不知美國在消耗俄國的同時，其實也在消耗自己。現代戰爭打的就是金錢，美國雖然沒有直接介入俄烏戰爭，甚至可以乘機賣武器發戰爭財，但各類資源的損耗、對經濟的損害，以及由此引發的能源危機、糧食危機及通脹問題等，任何國家都無法獨善其身，尤其是美元信用和地位嚴重動搖，這才是美國最大噩夢。