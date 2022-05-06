本報獨家報道，一名去年曾進行通心臟血管及換腎手術、有糖尿病、腎衰竭等長期病，並需服食「脷底丸」的59歲男子，本月1日在竹篙灣隔離時昏迷後無人理，事隔數句鐘始獲送院，最終不治。這顯然是曾江事件翻版，隔離檢疫制度問題叢生，當局至今沒有檢討。觀乎衞生署和醫管局的態度，一味推卸責任，擺明不搞出第三條人命誓不休。

被問到長期病患者確診後是否應送往醫院而非送往隔離設施，醫管局總行政經理李立業聲稱不方便評論檢疫措施，因為醫管局並無參與，又指檢疫中心由民安隊負責。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則說，若病人透過網上平台登記，已有訊息提醒其如有危險徵狀需要馬上到急症室，當局亦會了解患者家居環境、在家檢疫能力等而分層、分流治療，才決定是家居隔離或送往隔離設施，末了更表示不評論有關個案，已轉交死因庭跟進。

搞出人命仍一味耍官腔，說是草菅人命也不為過。明眼人都知，一個身患多種長期病、去年兩次動大手術的年長人士，單獨送往檢疫中心隔離並不適合。須知檢疫中心只由小量保安人員駐守，他們沒有醫療知識，例行巡查便完成責任，不可能指望他們24小時密切監察隔離人士情況。

衞生署有理無理將確診者一股腦兒送往檢疫中心隔離，負責管理隔離設施的保安局則只是按衞生署名單行事，所有流程非常官僚，當中完全沒有從人性化角度思考。筆者便曾提過，有朋友快測確診後自行在家隔離數日痊愈，惟由於他按規定一早向衞生署呈報，以致康復多日後始接獲消防處通知，要求他往竹篙灣隔離，完全不理他早已無事。隔離政策官僚僵化，官不殺伯仁，伯仁因官而死，何足為奇！