「黃絲」中人不甘寂寞，經常愛吵架，吵架的對象更往往是自己人，不斷鬼打鬼，煞是有趣。近日，黃營之中又有輿論領袖在互罵，已移民台灣的「燈神」，與避居英國的「才子」隔空鬥嘴，繼而演變成人身攻擊。不過，黃絲KOL之間的泥漿摔角，每隔數月便有一遭，人們早已見怪不怪。

近年，本地一家弱勢的電視台時來運轉，發掘出一隊男子組合，一團12名成員紅得發紫，據說佔據了大部分廣告代言人的席位，他們開演唱會，更是一票難求，據聞炒賣的價格可以高達5位甚至6位數字。然而，才子對這種現象不以為然，他首先發難，說男團中的十多人內涵不足、面目模糊，走紅只是虛火。

燈神與才子素來不睦，所謂「但凡敵人贊成的，我們就要反對」，他由是大聲疾呼，堅稱該男團紅得有理，誓要與敵人不同調。

何謂虛火，其實很難一言以斷，譬如三代兩漢的文風，便與魏晉時期不同，後者的作品很多是駢四儷六格式，讀來文勝於質，頗為矯揉造作，晉代以後就逐漸被遺棄。然則，駢體的盛行在文學史上是否虛火？若然是，人家這場火卻是一燒上百年，這還算是虛的話，請問要燒多久，才能算是實？

世界上很多事物都是應運而生，應劫而滅，很難說哪一類是虛，哪一類是實。才子雖然讀書不少，但對於天運推移的道理恐怕所知不多。早在該男團爆紅之前，本欄已講過N次，這是一個「打大佬」的年代，大部分強勢機構、強勢電視台都在走背運。人們莫名其妙地喜歡吹捧弱小的一方，該男團出自弱勢媒體，是以乘運而上，愈燒愈旺。至於要判斷這團火是虛還是實，那卻是無謂的論爭。