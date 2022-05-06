東網日前有一篇報道頗堪玩味，有網民在社交平台分享與長者共乘升降機的經歷，指對方不但用拐杖搶身位，更奉旨等待同乘者撳掣，事主也不是省油的燈，於是二人費時的等，若非數分鐘後有人入𨋢，破壞了這一幕「告訴我你會等我」的氣氛，這一刻便是永恒，這篇報道勾起筆者若干回憶。

忘記了在哪本書看過，先入𨋢者該為後來的人按住𨋢門、替一老一小或女性拉住商場的門，這是男人該有的風度，筆者一直照做，即使疫情任何一波也不曾改變這種態度，而且是直接用手，而非以筆、撳𨋢神器，又或用腳一伸等方式代勞，皆因覺得若擔心因此而染疫，那不如去走那少有人走的路──行樓梯，甚至匿在自己的被窩好了。然而，但凡在香港生活過，便會理解風度與幽默一樣，向不懂的人展示，根本就是對牛彈琴。

就在約兩星期前，先入𨋢的筆者見有二十來歲女子欲搭𨋢，遂將手提起想按開𨋢門，怎知那女的停步似不欲乘搭，那只好將手垂下，讓𨋢門自行關上，連同疫情前至少兩次在商場隔着玻璃門見有女性迎面而來，遂拉開商場的門讓其先行通過，怎知對方竟擺出不可一世的港女「西面」，令人見識到公主癌的厲害，自此凡遇類似的生物體，定必繞道而行避之則吉，免得有人以為要搭的不是𨋢，而是訕；被打開的不是玻璃門，而是其心扉。

新冠疫情之下群醜無分性別，試過為長者拉住餐廳玻璃門，對方連番道謝，但是緊隨其後「搭順風車」的3名中學男生竟然一派「老奉」模樣，雖然不持拐杖，卻又癱又啞，頭也不懂點一下，這還未說那些進出商場時不願出手，卻因為要把握住玻璃門將關未關的一剎，竟然快步衝到閣下身後摩肩接踵的攝青鬼，香港真的很失禮。