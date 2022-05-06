本港車用油價近月持續攀升，加重市民經濟負擔。筆者日前提出書面質詢，要求政府重新檢視國際和香港的燃油市場政策。當局回應，在自由市場運作下，政府不會干預，但會繼續提高油價透明度，讓消費者能作適合選擇。局方亦提到過去一年，本地燃油的零售價格與普氏平均價的趨勢相若，油公司亦普遍會向消費者提供各種折扣及優惠，更補充近年營運開支增加，是入口價與零售價格的差距在近年擴大的主要原因，故單純以零售牌價與國際油價的調整作直接比較，或會令大眾產生油價「加快減慢」或「加多減少」等過於簡化的觀感。

疫下運輸及物流業經營環境惡劣，儘管政府推出補貼，但仍是杯水車薪。自由市場要行之有效，需具健全監管制度以及不同應對市場失靈的政策。以競委會為例，在進行市場研究時並沒有強制收集資料的權力，只能要求油公司自願提供資料，油公司可能因而未有提供相關資料，透明度不足，政府簡單回應恐未能釋除公眾疑慮。而競委會的《香港車用燃油市場研究報告》距今已5年，汽油價格和成本已未能反映今日情況，應考慮進行新一次研究。筆者亦期望在安排往後的油站用地招標時，政府能加入條款以不記名方式公布落選者的投標金額，以期降低油站用地的投標價及減低油公司的營運成本。

其實，香港要實現車輛零排放，必須全速發展新能源運輸。由於氫資源豐富，可持續發展，不少地區相繼制訂氫能發展規劃。我國亦計劃於2025年將氫燃料電池汽車規模大幅增加到10萬輛。港府何不利用綠色債券計劃推動氫經濟，鼓勵官商民協作，實現運輸零碳排，長遠減輕市民負擔。