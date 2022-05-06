日前談了《八窮根令港人愈來愈窮》，今日必須進一步指出，港人除了爭取早日與內地通關、搭上大灣區經濟快車之外，必須清醒已經無路可走。抗疫不取勝，兩地不通關，香港50萬人失業，30萬港人不能來回，零內地客訪港。另一方面，香港可以財源滾滾的5條財路，早已被壟斷資本操控成為搖錢樹。

首先是港鐵，雖實質是由香港人的血汗錢建造，可是在政府錯誤的鐵路政策及法例下，港鐵變成吸血管。儘管港府佔七成股權，在董事會也是大股東，但由於港府的結構和政策被地產霸權影響和操控極深，遂使傾斜財團利益的施政導致港鐵票價只加不減，令港人要承擔高昂的交通費開支，百姓豈會不窮？其二，在鐵路不合理的票價政策托底下，具壟斷性質的巴士公司集團的票價收入也隨之水漲船高，打工仔女的負擔豈不加重？

其三，政府縱容油老虎橫徵暴斂，實質推油價「托辣斯」，加快減慢，監管不力，變相縱容，油公司成大吸血蟲，營業車司機收入低也跌落最低工資一族，的士及貨車司機和單頭車主都苦不堪言。

其四，兩間電力公司對用戶如取如攜，有加無減，藉口能源加價、供應緊張，及以推行環保為名，千方百計在用戶身上打主意，政府對引入新能源抗壟斷永遠講研究，變相維護兩電的壟斷剝削！其五，兩大壟斷性質的超市佔盡市場，中小微企難以生存，疫情下暴露其操縱價格，影響民生的糧副食品和衞生用品供應，加快減慢，種種把戲變相加價，疫下賺大錢竟還獲政府給予抗疫津助！

綜上所述，香港升斗市民們全家的衣、食、住、行都被壟斷吸血，被殖民地催眠百多年的港人還沉睡於「香港是自由社會」，悲乎！