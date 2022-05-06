大家應該聽過「手腳不協調」會很「論盡」，手跟唔上腳，腳跟唔上腦，腦又跟唔上手腳，肢體不協調，梗係做乜動作都好費力，行街易仆親，上落樓梯易差錯腳。之不過，不協調搞到自己都算咯，若然揸車要煞掣卻踩錯油門，分分鐘死得人多，咁就好大鑊！

呢，香港政府好明顯就患有手腳不協調。不是嗎？日前特首林鄭言之鑿鑿宣布泳池及泳灘可於周四陸續重開，點知佢呢頭嗌重開，康文署嗰頭嗌咪住，轄下其中14個公眾泳池最快要下周四先可以陸續重開！原來泳池注滿水，連同消毒池水、檢驗潔淨度和酸鹼度等工序，料需耗時逾一周！其他好似話救生員短缺，一時間招聘都請唔切人㗎！

阿哥，好彩特首言之鑿鑿宣布，冇話牙齒當金使啫！就政策與落實出現甩轆，推遲泳池重開，令唔少市民失望，有議員質疑未做好協調，有人指康文署冇做好準備。事實上，講到尾咪又係平時溝通不足，部門各自為政，先會有咁多甩漏！

其實，政府部門手腳不協調例子多矣！呢，政府無所不用其極逼人打針，硬推「疫苗通行證」計劃，入一入去商場食個下午茶，又拍呢樣又拍嗰樣，搞到老朽手忙腳亂之餘，隻手都好似患咗風濕關節炎！有報道指計劃頻頻甩轆，「安心出行」應用程式出現故障，未能正常顯示疫苗接種紀錄嘅二維碼；有打齊3針嘅市民更一度因程式失靈現紅碼被拒入商場，並要求出示實體針紙掃描。

阿哥，明明係政府手腳不協調，卻懲罰市民！市民唔通會隨身帶住針紙咩？事件曝光，政府資訊科技總監辦公室先話已推出安心出行最新的3.2.3版本，叫市民更新程式。呢個政府嘅執行力有幾叻，見微知著，老朽只希望佢咪踩錯油門！阿們。