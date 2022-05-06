立法會日前三讀通過2022-23年度財政預算案，本年度的政府開支接近7,000億元，當中最大筆的單一開支總目，乃食物及衞生局轄下的衞生科，總額高達1,142億元，佔整體開支約16.4%，而且有關數字還未計算屬於衞生署之下的支出。

香港面對世紀疫情，為患者進行治療，為市民進行檢測，還有購買藥物和疫苗等，全部都無財不行，食衞局的衞生服務開支巨大，可能不少人都覺得無可厚非。但到底每年花費這麼多公帑，是否用得最有效益、最能夠幫到市民呢？香港人口不斷老化，公共醫療開支屢創新高，沿用政府現行的架構和做法，庫房長遠是否應付得來？

近日筆者先後與一批來自內地的援港醫療專家，以及一些研究本港醫療問題的專家會面交流，印證香港的醫療系統出現兩大失衡。其一是中西醫失衡，過分偏重西醫西藥，將中醫中藥長期視作次一等、只作預防及輔助性質的另類療法，令部分患者未必得到最適切的治療。今年食衞局的預算開支，照舊只有極低比例用於中醫中藥。正在動工興建的本港首間中醫醫院，造價約86億元已不算小數目，但相對於政府為兩個十年（西醫）醫院發展計劃所預留的5,000億元，實在微不足道。

第二個失衡是醫院服務與基層、預防性治療的失衡。食衞局今年的過千億元預算，逾900億元是轉交醫管局的撥款。醫管局全名醫院管理局，顧名思義職責為管理醫院服務，並非負責提升市民的身體及生活健康，或提供預防性治療的工作。其實大部分醫療衞生專家都認同，對市民最佳的醫療服務，並非將他們送到醫院醫病，而是令他們生活得健健康康，即使有病都可大病變小病，居家療養，毋須住院或動大手術。這樣不僅有利市民的身心健康，還可為納稅人節省大量公帑，因為相對於其他許多地區，香港的醫院服務雖然水平頗高，但其成本亦出名特別高昂。

怎樣才能令市民減少患病，或者有病都毋須經常入院呢？簡單方法包括從小便注重均衡飲食、適量運動、早睡早起、定期進行身體檢查，以及善用着重「治未病」概念的中醫中藥等。相關工作特區政府一直做得不足，所運用的資源比起醫管局撥款僅屬九牛一毛。

此外，政府不時強調要將香港建設成健康、綠色和宜居的城市，有關工作不能單靠食衞局或醫管局去做。負責城市規劃和樓宇建築的發展局；負責改善環境、減碳及減污染的環境局；負責安老設施和照顧服務的勞福局；還有負責推廣運動的民政局等，全部都有責任，全部都要更加積極、主動去做。

筆者認為，除了政府管治績效和土地房屋問題之外，香港的醫療體系及相關政府架構，同樣需要進行大辯論、大改革，目標是大幅提升預防性治療及促進港人健康，減少市民需要求醫和入院的機會，否則香港的醫療與醫院開支很快便會爆煲！