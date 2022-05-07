世界視線：俄軍強攻鋼鐵廠　劍指極右亞速營

俄烏戰事踏入第10周，烏克蘭聲稱俄軍周三攻入東南部馬里烏波爾唯一未淪陷的亞速鋼鐵廠廠房範圍。據悉，死守的極右亞速營士兵與俄軍血戰，傷亡慘重。亞速鋼鐵廠戰況之所以備受全球關注，除了以鋼鐵廠為老巢的亞速營分子會否被殲滅，是俄國對烏「特別軍事行動」的一個重要指標外，有關鋼鐵廠內藏有西方軍頭等「大魚」的傳言，更一直攪動着外界的胃口。

俄羅斯總統普京上月下令封鎖亞速鋼鐵廠，強調要「讓一隻蒼蠅也飛不出去」。烏克蘭總統澤連斯基得悉後心急得像熱鍋上的螞蟻，一度高喊「誰敢投降就直接處決」，之後又協調海陸空部隊營救，但都無功而還。結果俄軍在鋼鐵廠取得突破後，澤氏叫苦連天，立即尋求聯合國秘書長古特雷斯介入，要求對方拯救鋼鐵廠內的「平民」。

事實上，俄方上月曾先後兩次開闢人道主義走廊，讓鋼鐵廠內百姓撤離。烏方當時不為所動，但在俄軍展開圍封行動後卻態度大變。有撤出的鋼鐵廠職員指從收音機獲悉有人道走廊，但烏軍和亞速營一直拒絕讓他們離去。俄方聲稱鋼鐵廠的亞速營曾提出以每15名平民交換一噸糧食及藥物，否則不會放人，形容對方做法與中東的伊斯蘭國分子一樣，而非澤連斯基口中的「英雄」。

俄烏就開放人道走廊爭論之際，車臣總統卡德羅夫突然在社交媒體上耐人尋味地說，他們從鋼鐵廠捕獲了一條嘗試逃跑的西方大魚，並作為開齋節禮物送給普京，「那裏還有很多重要的西方魚類，包括4條非常大和非常重要的鯊魚」。有指俄軍已俘獲的「大魚」，是負責北約在烏生物武器項目的加拿大退役中將卡迪厄，並估計其生物武器專家部下仍身處鋼鐵廠地下室。

普京咬緊亞速鋼鐵廠，目標就是劍指地堡內的亞速營分子；而外界猜測的所謂重量級「大魚」，更大可能是以僱傭兵身份到當地訓練烏軍的西方各級別軍事教官。按照目前的戰況發展，俄羅斯大有機會宣布總動員，屆時40萬義務兵將可參戰，攻破鋼鐵廠指日可待，且讓全世界看看除了惡名昭彰的亞速營外，還有誰參與了俄烏衝突。