功夫茶：虐兒案一味檢討　眾高官毋須問責

蒼天昊昊，六合無言。一提起本報早前率先報道香港保護兒童會轄下嘅「童樂居」虐兒事件，功夫茶每次都心如刀割，相信讀者亦然！呢單嘢由西九總區重案組一直跟進調查，當其時，佢哋一路翻看閉路電視錄影帶，就一路有職員被捕及發現更多兒童被虐，直至早前警方翻看超過60,000小時嘅閉路電視影片，拉咗30多人，案件涉及約40名兒童！「童樂居」變「童虐居」，一個兒童煉獄，怎不引起社會各界嘩然！

呢單虐兒事件本報一路追蹤跟進，功夫茶及「正論」三番四次予以抨擊，皆因一個打着保護兒童旗號嘅慈善機構，竟然掛羊頭賣狗肉，幹嘅不是「童樂」而係「虐兒醜聞」！受託嘅稚子不是棄嬰就係孤兒，佢哋因為不同原因已經失去父母嘅愛，豈料來到「童樂居」即墮地獄，每日遭受唔同嘅懲罰：摑臉、篤眼、扯髮、拖跌落地等，喂吖，訓練「特技人」都未使用到咁辣手法啩？呢啲所謂受過專業訓練並須向教育局註冊嘅幼兒工作者，難道全係魔鬼化身？佢哋所做嘅一切，完全超出人類良知底線！

呢！立法會尋日召開特別會議，檢討兒童住宿照顧服務工作。智商爆棚嘅勞福局局長羅致光又再發揮佢三斤豬頭得把嘴特色，佢話喎：保護兒童工作刻不容緩，預期於今年9月完成留宿幼兒中心服務檢討，明年3月完成其他照顧兒童服務檢討工作。至於社會福利署經審視後，已於今年2月及3月落實多項改善工作，包括向幼兒住宿照顧服務機構管理層作出提醒，要求各服務單位需安裝閉路電視，主動抽樣翻看錄影機制等。

講起「安裝閉路電視」，功夫茶就忍唔住又扯火！「童樂居」本身安置咗咁多監控鏡頭，員工冇可能唔知，喺監控鏡頭下竟然仍出現咁多虐兒暴力事件，可見有關員工，由上至下完全當佢冇到，管理層亦一直視而不見，完全冇抽樣檢視過呢啲影片，咁仲唔係玩忽職守？有論者指出，根據普通法原則，有關組織就要問責，甚至要負上刑責！

本屆政府落雨收柴，作為勞福局局長嘅羅致光可謂一事無成，安老扶貧固然無一到位，虐兒案搞到咁大鑊，講真，喺西方民主國家肯定有人要問責下台！而如今，只見「神童局長」一副彭祖尿壺咁款，老積到呢，面不紅氣不喘廢噏甚麼「保護兒童工作刻不容緩」；咁多年嚟，有冇監管和關心過呢啲機構吖？依家夠鐘拍拍籮柚走人先一味來檢討；又巧言令色說甚麼分辨正常照顧與虐兒行為，如掃風和拍打會否被當搖盪幼兒等虐待動作，故仍需時間研究云云。阿哥，你係神童啫，都唔好如此侮辱市民嘅智慧吖？臨執包袱，正經八百道個歉，嘴臉都冇咁乞人憎吖！