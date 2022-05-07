正論：先天下之樂而樂　高薪是否養賢能

先天下之樂而樂，後天下之憂而憂，一直是港產官僚的寫照。新冠疫情剛告喘定，經濟仍未見到起色，行政長官會同行政會議即急不可耐地宣布，第6屆特區政府政治委任官員的薪酬條款，將跟隨丙類消費物價指數的平均按年變動作出調整，意味因疫情而凍薪兩年的港產官僚，到了下屆終於「解凍」變相加薪，連官員可累積年假上限亦大幅增加10天至33天，羨煞全港打工仔。

港府解釋，政治委任官員的現金薪酬在「香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會」於2017年批准的按年調整機制下，由2018年7月1日起，官員的現金薪酬每年跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。在新冠疫情下為展示管治團隊與社會共度時艱，行政長官決定即使丙類消費物價指數的變動為正數，官員的薪酬在2020年及2021年均不上調。惟理解到凍薪屬現屆政府決定，應只適用於現屆政府官員，意味下屆政府官員將獲「解凍」。

港官出名薪高糧準，特首更達世界級高薪，市民對於這些「自肥計劃」早已見怪不怪。然而，在經濟仍然疲不能興之際，港府忽然為下屆政府薪酬福利越俎代庖，市民不會心有戚戚然才怪。可以看見，剛公布的3月份零售業總銷貨價值的臨時估計僅有238億元，較去年同期大跌13.8%，本港銷貨價值已連續兩個月報跌；此外，最新失業率飆升至5%，失業人口增加2.69萬至18.85萬；更不必說，今年首季本港經濟按年收縮4%，而申領一萬元失業援助金的宗數達到47萬之巨。凡此種種，無不揭示疫情打擊和嚴苛的社交距離措施底下，經濟不景，民生維艱。市民飽受裁員失業之苦，打工仔即使僥倖保住飯碗亦難免凍薪減薪，全世界只有港產官僚這邊風景獨好。

當然，有人會說特區政府是個熱廚房，高官不好當，沒有優厚的待遇難以吸引人才加入。更有人會說，香港素來奉行高薪養廉，官員享受超高薪津無可厚非。這些理由乍聽成理，但根本不堪推敲。特首月薪高達40多萬元，拋離美國總統幾條街，司局長個個30多萬元一個月，就連普通一個政務官，人工也是一般打工仔望塵莫及。

然而，這些官員交出甚麼功課呢？抗疫固然一塌糊塗，需勞煩中央收拾殘局，就連房屋、民生、治安、醫療、安老、教育，無一不是亂象叢生。曾捲入「犯聚開船P」風波的首席政府工程師方學誠「如願以償」榮升土木工程拓展署署長，完全無視市民觀感；現職沙田民政事務助理專員林方達竟涉嫌「容許所管轄之處所用作賣淫活動」被捕，更是駭人聽聞。

大事做不成，小事做不好，醜事一大堆，特區官員就是這路貨色，是否物有所值，市民心中有數。其實，在完善選舉制度後，新一屆特區政府施政肯定較過往順利，官員若能減薪以示和市民共度時艱，風雨同路，必定能贏得掌聲，何樂而不為？