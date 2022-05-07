俄羅斯警告美國與歐盟，指出已掌握它們與烏克蘭的「反人類」行為的確切證據，若美國與歐盟再進一步，俄國會不計傷亡來反制。俄國此舉，在國際媒體上不會引起反應，理由是美國已壟斷國際媒介，封鎖俄羅斯的言論。而美國與歐盟也未必會認真對待俄羅斯的警告，之前已有多次警告，美國與歐盟仍是一直忽視，且看俄羅斯能忍耐多久。

俄羅斯必然堅持在戰場上進攻，因為對付美國，只能在戰場上打敗打痛它，讓它知痛而退。美國退，附庸的歐盟必然退得更快，它們不過是被挾持上陣。俄烏之戰、俄美之戰，決定因素還是戰場上的勝負。俄羅斯最近的警告是將會不顧傷亡地報復，因而若美國與歐盟逼俄出手，戰爭會更激烈，也因此不排除使用最後的核手段，此所以烏克蘭戰場蘊含最大的戰爭危機。美國也不可能接受戰敗結果，故俄美之戰不到一方大敗而退，相信不易解決。

不過，形勢也不是這樣絕望的。俄羅斯在美歐制裁下沒有倒下，表現了經濟的韌性和金融的抗禦能力。當不少國家不願跟從美歐的制裁，俄羅斯經濟不會被困死，損失是大，卻民氣旺盛。美國也發動不了顏色革命，反而普京用蘇聯的旗幟來振奮民眾對強國時代的懷念，俄美之戰變成新一代的衞國之戰。

相反，美國與歐盟是以經濟繁榮和媒體操縱來壓抑國內的矛盾，並試圖以共同價值來策動21世紀的十字軍東征。可是時代不同，民智已開，且若經濟繁榮保不住，例如軍費開支帶來的財政赤字影響，和由制裁俄羅斯與俄烏之戰帶來能源、原材料供求失衡的高通脹，美歐未必可穩定國內支持。英國和美國今年的選舉政治逆轉的話，支持戰爭的勢力會受挫。

此外，歐盟禁止進口俄羅斯能源的制裁已引起歐盟分裂，高通脹引發的民怨和示威暴動，多會迫使德法意政府加深與美國在北約裏的分歧，並會與歐盟總部的官僚對立抗衡。沒有歐盟裏德法意的支持，北約不可能靠波蘭來對俄加重壓力。即使日本愚蠢地加入制裁，俄羅斯以南千島群島（日本稱北方四島）的主權等來反制，日本已焦頭爛額，狼狽不堪，相信再不敢支援美國。美國陣營的形勢不佳。

若華爾街股市崩盤，歐元也崩潰，美歐主政者會否仍然堅持要打垮和瓦解俄羅斯呢？抑或是乖乖地走向談判，或來另一個阿富汗撤退呢？