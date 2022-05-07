上個月，本要竄訪台灣卻因染上了新冠肺炎而不能成行的美國眾議院議長佩洛西，日前去了烏克蘭訪問。當時傳出佩洛西訪台的消息，北京作出強硬反應，把其視為美國破壞中美關係、支持「台獨」的重大舉動。

有人猜測，解放軍空軍可能會在台灣上空「迎接」佩洛西的專機，台空軍若敢阻攔，那就會有被擊落的下場，於是早不染疫、晚不染疫，偏偏這時染疫的佩洛西宣布「訪台推遲」，之後大家靜觀其變。有消息說，佩洛西染疫後5天已痊愈，養個十天八天應能康復，或會「欣然訪台」，不料80多歲的佩洛西卻出現在戰火紛飛的烏克蘭。

正在焦頭爛額的烏克蘭總統澤連斯基親自迎接佩洛西，大讚「美國是烏克蘭在俄烏戰事上堅決支持打擊俄羅斯侵略的領導者，感謝美國政府在這段時間熱心幫助維護烏克蘭的主權和領土完整」，佩洛西則大捧澤連斯基是在「為所有人而戰」，稱美方支持他直到戰爭終結。

美國的第三號人物佩洛西此行，是代表拜登跑到基輔支持烏克蘭和俄羅斯打仗的，因為烏克蘭實際上是在為美國打仗，為美國賠上人命、國土，不惜讓自己的國家生靈塗炭、山河破碎，而愚蠢透頂的澤連斯基還要極力感謝美國。見此狀況，佩洛西一定是心中大喜的，然而，她遙望東方，難免有些失落、有些戚然。

台灣和烏克蘭雖說都是美國的棋子，但二者畢竟不同，相差懸殊。烏克蘭早就是美國的囊中物，任其擺布；台灣是中國的一部分，是中國的領土，雖然美國也已控制了從大陸潰逃到台灣的那個「割據政權」，但老美要把台灣據為己有，要讓台灣分裂出去，「自立為國」，那是癡心妄想！北京會毫不猶豫、不惜一切代價動武粉碎這些企圖，完成國家統一。

不過，對美國而言，烏克蘭和台灣還是有共同點的，那就是烏克蘭有澤連斯基，台灣則有蔡英文當局死心塌地要為山姆大叔賣命，當花旗狗也。