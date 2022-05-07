常說兵貴神速，俄烏戰爭打成持久戰，確實令許多人感到意外。一般以為雙方實力懸殊，俄軍可以輕易碾壓烏軍，初時美國情報部門甚至預測基輔將於數天內淪陷，結果出乎意料，戰爭持續了兩個多月依然沒有停火迹象。原因何在？其實不難理解，俄羅斯面對的不僅僅是烏克蘭一個國家，而是以美國為首的整個西方集團，幾乎是單打獨鬥應付數十個窮兇極惡的對手。加上俄方輕敵，戰前動員和準備不足，又由於初期顧慮傷及平民而沒有使用太多重武器，令烏軍有機會喘息和反撲，打成持久戰也就不足為奇。

表面上美國和北約沒有直接派兵參戰，實際上他們除了為烏克蘭提供大量武器和情報支援，還有不少軍事顧問和僱傭兵參與其中。被俄軍圍困的馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內，據說就有北約高級軍官，日前一名加拿大將軍試圖逃離時被俄軍俘獲，廠內還有其他西方「大魚」尚未落網。這就是他們拒絕投降的真正原因，一投降就統統露餡，把美西方支持納粹主義的醜惡行徑暴露在世人面前。

所以說，這場戰爭實際上是俄羅斯與美西方的對決，繼續打下去，戰火隨時蔓延整個歐洲，甚至演變成世界大戰。美國的如意算盤是利用烏克蘭消耗俄羅斯，打得愈久對其愈有利，即使戰火蔓延至整個歐洲乃至爆發世界大戰，他們也不在乎，只要美國本土不受波及就行。一戰和二戰時許多國家變成焦土，戰後重建不知花費了多少人力物力財力，唯獨遠隔大洋的美國毫髮無損，還可以販賣軍火大發戰爭財，因此成為世界霸主。也正是自恃擁有無與倫比的地利，認為戰火不會燒到美國本土，老美一直到處煽風點火，唯恐天下不亂。天下大亂，他們才能渾水摸魚，才能傾銷軍火，才能維護霸權。

但今時不同往日，這是一個隨時可以互相毀滅的年代，幾個大國都擁有核武器、巡航導彈、洲際導彈和高超音速導彈等各類戰略武器，萬一爆發世界大戰，絕不會僅止於常規武器，也不會僅止於某個地區，全世界任何角落都無法幸免。美國企圖像一戰和二戰時獨善其身，無異於癡人說夢，俄羅斯第一個不會放過它。

別以為這是危言聳聽，俄羅斯是戰鬥民族，不可能輕易言退，一旦被逼急了，必定採取激烈行動回應，任何選項都不能排除。美國肆意玩火，隨時引火自焚。