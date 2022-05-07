由中央援建的6間方艙醫院閃電式玩完，下周便會停運，由第一間青衣方艙醫院於3月1日交付，到最後一間於3月底交付的元朗潭尾社區隔離設施，全部建成啟用只有個多至兩個多月。雖云方艙停用意味本港疫情受控，可喜可賀，但花費不少人力物力及金錢興建的設施這麼短命，還是令人有浪費中央心血之感。

當然，方艙雖失去隔離功能，但若政府有大智慧，好應該全面檢視6間方艙醫院的地理位置，選取當中幾間地點「就腳」的改為過渡性房屋，供輪候公屋多年仍未上樓的劏房戶暫居。例如青衣、啟德、潭尾等，本身已有一定交通配套，只要稍加改裝，增設獨立廚廁，不難成為無殼蝸牛的救命稻草。須知道，6間方艙醫院合共提供1.4萬個床位，若一直丟空甚至拆除，肯定是暴殄天物，與其浪費，不如造福基層，端視乎港府有沒有真心和決心罷了。

說有沒有「真心」並非筆者信口胡謅。歷屆特區政府言必稱房屋問題為施政重中之重，到頭來無一屆特區政府有改善過房屋問題，亂象於今尤烈。目前公屋一般申請的平均輪候時間長達6年，政府所謂的3年上樓承諾早就爆破，高官一味搪塞，推說十多廿年後就能達成3年上樓目標，蚊都瞓蛇都死，何況人走茶涼，所吹能否兌現，關人個關。

造成基層上樓難的原因，歸根究柢是港府極倚賴賣地收入，所有政策都以發展商的利益為依歸。增加房屋供應直接影響私樓市場，天平傾向一邊，另一邊自是苦不堪言。不管高官口頭說得多麼漂亮，擺出悲天憫人狀，要是口惠而實不至，都不過是虛情假意。

此所以萬多個隔離床位會否改建成過渡屋，不受發展商左右，正是考驗下屆政府是否真心誠意解決房屋問題的試金石。