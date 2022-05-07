早前，英國首相約翰遜特地到烏克蘭首都基輔，在漫天烽火之下，與烏克蘭總統澤連斯基漫步街頭。有評論者認為，約翰遜此舉是所謀者大，所圖者遠，他覷準了當地戰後重建的肥美合約，才不惜以身犯險。

持此論者，看來完全不懂西方政客的本質，以為這個年頭，英、美等西方國家還會有高瞻遠矚的政治家。要知道，這場俄羅斯與烏克蘭戰爭，弄不好的，恐怕還要打三年五載。仗打完了，重建的合約由招標到動工，說不定又得兩、三年，到時候英國首相不知已換了多少遭。你認為約翰遜真有這般良心，會為英國企業作如此長遠打算嗎？

當代西方政客，大多只是投機分子，經常以個人利益凌駕於國家利益之上。據聞約翰遜私下認為，英國留在歐盟會比離開好，偏生他卻是一手帶領英國脫歐的人。原因無他，正是當時脫歐的議題更容易煽惑群眾、鼓動風潮，故約翰遜不惜改變立場，突然以脫歐大旗手的形象現身，其首相之位，就是這般渾水摸魚得來的。

至於約翰遜到基輔街頭做騷，恐怕既不是為英國企業，更不是為烏克蘭人民，而是因為他的「派對門」事件，在英國惹來群情洶湧，就連《金融時報》也預測其相位隨時不保。這個渾人由是垂死掙扎，希望藉基輔之行，轉移國民視線。

21世紀西方政治最大的弊端，就是政客們很少會為國家作長遠謀劃，只是一味炒作話題，以撈取政治資本。譬如美國前總統特朗普，於任內掀起了對華貿易戰，如今美國卻連戰連敗，導致國內出現惡性通貨膨脹。這個結果，特朗普當年未必預見不了，但是他才不管，政客們大多只會看眼前之事。