「安心出行」和「疫苗通行證」近日新聞多多，完全反映現屆政府即使來到任期尾聲，做事仍是不夠精明，始終保持「777」，連把工作做到七七八八的能力也欠奉，受苦的又是被玩殘了的市民。

「疫苗通行證」第二階段上周六起生效，市民進入食肆等表列處所，須已接種兩針新冠疫苗，惟非在港接種的人士需獲發「臨時疫苗通行證」，否則被摒之門外。可是港產官僚不但要求市民到18間指定郵政局填寫申報表、出示身份證明文件正本及檢疫令，進行實體排隊辦理，更搞出派籌制，每日申請名額僧多粥少，大批向隅者為此鼓譟。

港官冇心冇肺冇靈魂，連搞網上申請也不懂，還說要打造智慧城市，根本就是葉公好龍，他們本應將勤補拙，卻又生怕若來者不拒，豈非沒得準時收工？此等官僚態度令人皺眉。納稅人養着一大班高薪低能的庸官與公務員，這班人連調配人手也懶，報道指有行動不便人士連續兩天落空，有海外教師因辦不成臨時證而無法進入教學大樓進行面授課，現屆政府說要與民同行，何以無動於衷？運輸署辦理牌照事務如是，搞臨時疫苗通行證亦如是，全皆不踢不做四方木、嫌煩懶做大懶蟲。

港官對下面一大班公務員又懶又蠢缺乏認知，還要搞出一大堆規規條條，令市民煩不勝煩。「安心出行」日前竟出現系統無法正常運作，令打了3針者也被指為「未有儲存接種紀錄」的「紅碼」，遭表列處所拒絕放行，當局需更新應用程式補鑊，就是眼高手低一大明證。

這個連開發程式也只能假手於人，對於照搬人家一大堆模組，包括內含人臉識別功能又懵然不知的科技盲管治團隊，不懂借助科技協助工作，又要堅持「夠鐘閃人」，完全不懂何謂獻醜不如藏拙。