香港抗疫總司令特首林鄭，日前藉行會前的記者會「四萬咁口」賣口乖，說要讓市民開開心心過母親節，宣布提早放寬部分第二階段社交距離措施，卻偏忘記全港安老院舍內的孤獨母親們，又要再過孤獨的母親節。難道作為母親的林鄭，不知院舍中母親的痛苦嗎？

為了配合總司令的「皇恩浩蕩、大赦天下」，證明衞生安全，多位政府顧問專家從不同的角度吹風，一說疫情已無殺傷力，幾百萬人先後中招及受感染，已形成抗疫的防護屏障；一說再有新變種病毒來襲已影響甚微，香港的防護做得好；一說新冠疫情已變成風土病。那麼，為何遲遲不讓人探視安老院舍的長者呢？可見抗疫總司令的討好人心騷因過分心急，完全沒做好跨部門協調安排細節。為了搶時機推出，竟出閘脫腳穿崩，成為坊間笑話。

當日上午抗疫總司令賣大包，晚上負責管理全港泳池的康文署卻發出緊急的新聞稿，宣布只先重開15個有救生員服務的泳灘及水上中心，而公眾泳池因要過濾池水、進行消毒程序、抽樣化驗，以及要聘用足夠救生員，38個泳池只能在5月12日起陸續開放。新聞稿並稱，除在游泳期間及運動時，市民必須一直佩戴口罩。康文署的宣布，實際掌摑了隨心所欲又私心重的抗疫總司令重重一巴掌。

倘林鄭真是民生在我心的話，請反省香港演藝界名人曾江在檢疫酒店沒人陪伴下猝死，以及一位年長檢疫人士在隔離營猝死，幾小時後才被發現的危機和漏洞吧！長者的孤獨和沒親人關愛的離愁與痛苦，林鄭知道嗎？着緊解決了嗎？目前全港安老院舍的長者已與親人隔絕年半長，倘「皇恩大赦」，為何社署遲遲不准親人探望？明天院舍長者仍要形單影隻度母親節，特首知道嗎？