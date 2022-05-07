新冠疫情超過兩年，打沉本港經濟，百業蕭條，民生多艱！政府統計處日前公布3月份零售業總銷貨價值嘅臨時估計，僅有238億元，較去年同期下跌13.8%。數據劣，與衣履鞋化妝品等大類別消費品均銷貨不佳有關。日子難過，邊有心機扮靚吖？講真，飲宴應酬都冇，買靚衫又扮靚，唔通淨係畀老公或男友睇咩？

此外，零售業界嘅一項調查發現，政府雖然已經推出電子消費券振興經濟，之不過只限於本地市場，唔通真係兩母女，你買你嘅電器、我買我嘅廚具咩？一萬元消費券分咁多次攞，講真，又幫到幾多疲不能興嘅市道吖？

即使程咬金三十六路板斧出齊，相信都幫唔到幾多死翹翹嘅零售市道！正如零售業調查指出，唔通關就乜都係假！喺如此經營困難嘅時刻，希望業主能和租戶共度時艱，即係減租或免租！

喺如此惡劣環境下，有勞工組織表示，最低工資應該由每小時37.5元上調至不少於46元，加幅近23%，並且改為每年檢討一次。勞工組織指出，以現時水平計，市民每月工作26天，每天工作8小時，月薪亦不過7,800元，較二人家庭可領取嘅綜援金，加上租金津貼和水費及排污費津貼合共約9,600元為低，認為時薪37.5元難以令基層有尊嚴地生活！老朽絕對認同。

要有尊嚴地生活，基層講起來當然十分辛酸！現時約有1.43萬名員工領取最低工資，主要係政府外判清潔工和保安員。勞工組織估計，提升最低工資對企業整體影響不大，不會引起「漣漪效應」。不過，根據以往經驗，每次最低工資上調都係一蚊幾毫，一次過加8.5元，依家唔少中小企老闆都嗌晒救命，似乎機會不大！幫助水深火熱嘅基層，政府責無旁貸！