功夫茶：高鐘賣淫雨後筍　冚完又開有護傘

香港成日自詡係一座高度繁榮嘅國際大都市，係僅次於紐約和倫敦嘅全球第三大金融中心，文化多元，表面好風光！之但係，近年來包娼庇惡，藏污納垢，尤其高鐘賣淫愈揭愈有，特區果然娼盛繁榮，令人有花被冚雞籠——外面好睇裏面卻臭不可聞嘅觀感！

各位，日前警方西九龍總區重案組破獲一個利用社交平台Telegram招攬少女嘅賣淫集團，其中一姓林被捕男子為現職沙田民政事務助理專員林方達，警方初步調查後，指佢包銷一定數量嘅酒店房間，藉以換取酒店會籍積分。點講都好喇，公職人員牽涉「容許所管轄之處所用作賣淫活動」，睇怕都係一身蟻，水洗都唔清咯！

嗱！警方就話成功瓦解一個利用Telegram 招攬少女及營運嘅賣淫集團吖，之不過，一雞死一雞鳴！歌仔都有得唱：雞，全部都係雞！全部係雞！事實係近年被發現及搗破嘅淫窟和賣淫集團，皆有倍數式增長。本報記者經調查後，發現相關頻道喺Telegram多如牛毛，五花八門，漪歟盛哉！仲有吖，每個群組或頻道皆有成千上萬嘅追蹤者，賣淫組織圖文並茂，有啲就明碼實價，有啲則標榜「五星酒店」交易，只做熟客生意，艷幟高張，十分張揚！

各位，據警方嘅資料顯示，去年經營色情場所嘅案件高達109宗，較前年嘅55宗升近一倍，而控制他人而目的在於使其與人非法性交或賣淫，及依靠他人賣淫嘅收入維生嘅案件更達到139宗，比前年嘅38宗激增近3倍。呢嗱！即使喺今年頭3個月，呢兩類案件亦有20宗。數字會說話，一般市民都會覺得事非尋常，阿哥，特區搞到烏煙瘴氣，雞，全部都係雞，為何冚完又開，而且如雨後春筍，愈開愈多？又有政務官牽涉其中，話冇內鬼及保護傘，如果咁都信，都真係太監信耶穌，無L得救啦！

警方就話，會採取主動嘅方式打擊賣淫活動，同時會繼續搜集情報和採取執法行動，特別針對賣淫集團，以打擊各層面嘅賣淫活動喎！本報記者發現只要喺Telegram搜索關鍵字，輕易就可找到大量賣淫集團嘅群組或頻道，佢哋明目張膽貼上妓女圖片，每日更新「菜單」，並可經WhatsApp即時預約。囂張成咁，完全當執法者無到，差佬口就話主動打擊，若然真係來如雷霆收震怒，賣淫集團會如此狂妄放肆？早前「上海仔」條屎坑蟲犯聚開餐慶生，證據確鑿卻拖足6星期都未落鑊，令人聯想到差人成日話執法卻原來係快刀切葱——兩頭空。俗語話：請神容易送神難！依家卻係叫雞容易殺雞難！冚完又嚟開過，黑幫又當差佬冇到，香港都真係個神奇城市！