正論：金宵大廈現實版　劏房悲歌唱不完

電視劇《金宵大廈》訴說大廈內一個又一個靈異故事，但現實中若住在凶宅之內，每晚遭遇靈異事件，所承受的精神壓力便非筆墨所能形容。北角上月發生劏房倫常命案，歲半大女嬰遭親母殺死，案發後上址頻有靈異事件發生，嚇得同屋6個劏房戶之中已有5戶搬走。有租戶因被租約所綁，業主拒絕退回按金，令經濟陷困，雪上加霜。

兇殺案發生後，即使有關人士曾在上址進行法事，但依然無法令租戶心安。其中一個劏房租戶為一對夫婦，碰巧住在案發劏房旁邊，兩個單位僅有一牆之隔，夫婦倆惶惶不可終日。太太在案發後更聲稱晚晚聽到嬰兒哭喊，甚至疑出現亡靈幻覺，寢食難安。丈夫無計可施，惟有帶太太看精神科，但為了讓太太安心只有搬走。奈何因為和房東簽下一紙5年合約，房東拒絕退回兩個月按金，令其經濟陷困，現在只能靠親人接濟度日，苦不堪言。剩下未搬的一戶亦因租約即將完結，惟有死撐，精神壓力同樣巨大。

當然，不幸事件無人希望發生，單位淪為凶宅，業主也蒙受損失，惟劏房戶始終是社會上最弱勢的一群，他們本身沒有叫價能力，往往只能任由業主壓榨，遇到突發情況更是求助無門。正如關注劏房團體指出，現行法例下沒有方法能幫到上述夫婦，建議劏房戶若遇到此類事件，可先與業主商討退還按金，或向該區的劏房租管服務隊求助。其實，別說「撞鬼退租」無得拗，即使是劏房租務管制條例實施後，劏房戶的合法權益一樣沒有保障。

租管條例實施已經超過3個月，美其名曰保障租戶權益，實際上有法不依的情況層出不窮。早前有團體展開問卷調查，發現劏房戶仍面對租賃協議未有加蓋印花、未獲提供水電費用書面帳單，以及懷疑持續遭濫收水電費等，業主更以口頭租約方式出租劏房逃避規管，令條例名存實亡。有一家五口劏房戶被業主濫收水電費，每度電較電力公司收費貴40%，但因為擔心向政府舉報後會被業主迫遷，影響孩子上學，不敢聲張。可見上有政策，下有對策，業主梗有方法走法律罅，租管條例形同虛設。特別是至今未聞當局對違法業主執法，說港府放任業主藉不合法的劏房合法剝削基層，顯然絕不為過。

所見既可駭，所聞良可悲。在香港這個富裕社會，千萬富翁隨處可見，卻起碼有20萬戶基層屈居在劏房之內，不僅面對被業主濫收水電費及租金等苦況，更因為許多劏房的改動並不符合屋宇署要求，危機四伏，每日只能提心吊膽。事實上，過去屢有劏房發生火警，搞出人命更非鮮見，但依然敲不醒港官麻木的神經，林鄭政府甚至透過租管條例將劏房變相合法化，對劏房亂象似管非管。

當京官三令五申督促港府解決劏房問題，港官卻一味以「2049年前告別劏房」拖延搪塞，劏房悲歌肯定只會繼續唱下去。說到底，劏房本來就不應該存在，惟有加快公屋供應，縮短輪候時間，劏房才有可能「清零」。奈何說易行難，新政府做得到嗎？