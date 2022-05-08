世界視線：尹氏呈上投名狀　欲隨拜登堵中華

南韓新總統尹錫悅本月10日就要宣誓就職，所謂「新官上任三把火」，他還等不到正式履任，就已經展開頻密的外交接觸，以展示其在朝鮮半島等一系列問題上的鷹派立場。

回顧即將卸任的文在寅總統在過去5年積極推動南北韓和解，一度促成時任美國總統特朗普與北韓領袖金正恩舉行兩輪「特金會」，但最後因美朝雙方各持己見不歡而散。此後全球爆發新冠疫情，各國專注抗疫。再加上文在寅主張獨立自主的外交政策，與特朗普、拜登兩任美國總統的關係都較為疏離，使得半島及東北亞局勢相對平靜。

尹錫悅參選後毫不掩飾其親美立場，且在當選後數小時，便獲美國總統拜登致電道賀，雙方交談甚歡。值得注意的是，尹錫悅日前在首爾會晤印度駐韓大使蘭加納坦（Sripriya Ranganathan）時，公開表達欲與美國、日本、澳洲、印度組成的「四方安全對話」（Quad）建立合作關係，並希望獲得印方支持。

尹錫悅應該很清楚，Quad的頭號敵對目標，不是北韓而是中國。尤其是當前北約也提出了建立針對中國的跨歐亞軍事同盟組織，也正是打算與Quad及美英澳三國安全同盟（AUKUS）對接。換言之，與Quad合作也就意味着南韓在未來軍事、戰略的發展，從現時專注朝鮮半島，改為加入圍堵中國的陣營。

尹錫悅此舉亦等同是向美國總統拜登交了反華投名狀。拜登為此即將於月底訪問東北亞，而且還特意先訪南韓，再赴日本，讓尹氏賺足了面子。不難看出，尹錫悅的真正算盤是想把Quad拉到朝鮮半島來，以鞏固他強硬反制北韓的軍事底氣。問題是，美、日、印等國的政治決策層無不老謀深算，反而尹錫悅本人是政治素人，哪有這麼輕易被他牽着鼻子走？

隨着拜登到訪韓、日，美的制華戰略將升上一個新的高度，白宮各種需索也會隨之而來。其中一個最值得關注的問題，是美方會否要求他擴大部署薩德反導系統。南韓前總統朴槿惠曾因為此事而與中國鬧僵，導致中韓經貿關係大受打擊。屆時尹錫悅恐怕再難左右逢源，而需在中韓經貿和Quad之間做艱難的選擇。