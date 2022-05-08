波蘭進入烏克蘭西部的企圖似已明顯，但還要看烏克蘭的戰事發展如何，和美國有否決心在烏克蘭擴大戰事。不過，加里寧格勒的俄羅斯飛地對波蘭卻構成巨大的威脅。俄羅斯說北約再越過紅線或別國介入，便採堅決的閃電打擊，可能便是在加里寧格勒的出擊。

加里寧格勒被稱為俄羅斯「不會沉的航母」，為俄羅斯波羅的海艦隊的基地，也有空軍基地，駐有俄最先進的戰機。但最重要的是除了防空系統外，設有流動的Islander導彈，M型的射程為500公里，K型屬巡航導彈，航程2,500公里。由此海空兩路箝制波蘭、波羅的海，以至瑞典、芬蘭。戰略位置是可攻可守。從加里寧格勒到白羅斯的110至150公里的波蘭與立陶宛邊界，稱為Sunwalki走廊。戰爭時，俄軍與白羅斯軍可南北夾攻，一旦佔領，波蘭與波羅的海三國的陸上交通便全部截斷，此所以北約將領說俄羅斯要攻佔波羅的海，幾天便可。即使俄軍不佔Sunwalki走廊，當地的兩條公路、一條鐵路也全然置於長程炮火之下。

在俄烏之戰開始，美國與北約增兵波蘭共9,000，在Sunwalki走廊便駐了一半。可是就地理形勢來看，美軍是沒法保衞走廊的通行交通。於是，若波蘭用某些名義把軍隊進入烏克蘭西部，俄軍炮轟Sunwalki走廊，可能使波蘭和北約得不償失，還要急急保住波羅的海三國的安全。

有說俄羅斯不敢與北約直接衝突，但波蘭屬北約，一旦進軍烏西，便代表北約介入。事實上，北約的顧問早已介入戰爭。俄羅斯有可能把俘獲的北約軍官示眾。而且北約供應軍火給烏克蘭，俄羅斯已視之為參戰。普京若希望和談，加里寧格勒的導彈便只備而不用，否則的話，俄羅斯有多種擴大戰爭的選擇，稍一不慎，便是核戰。即使是戰術核武的衝突，也會容易全面擴大，每方都求先發制人。

烏克蘭戰局最佳的發展是保持現時的規模，美國與北約不再加碼援助烏克蘭現政權，亦約束波蘭，讓俄軍與烏軍一決勝負。但美國與北約會甘心嗎？俄羅斯是穩步進攻，減少損失。一是戰事拖延下去，且看歐盟能否在制裁俄羅斯上堅持團結，也堅持忍受本身重大的經濟損傷，亦看美國的國內經濟政治怎樣潰變。二是俄羅斯已在佔領區進行選舉，成立自治的共和國，為日後政治談判的安排製造條件。

美國是大打還是不打？