2019年的反修例暴亂，凸顯了香港公務員存在着嚴重的政治問題，存在着「吃飯砸鍋」、「窩裏反」、「吃裏扒外」、「無間道」並非個別現象的問題，存在不少人「思想發黃」、「思想反動」的問題。

《港區國安法》實施，平息黑暴，清理香港各個領域亂源，剷除反中亂港勢力和外國代理人，在意識形態、思想文化領域「興愛國、滅反中」，所有這一切都和要整頓香港公務員隊伍緊密相關。因為香港公務員對香港的管治，長治久安、良政善治，中央全面管治權的落實實在太重要了。對此，香港公務員隊伍自然有強烈感覺。

據報道，近年公務員和政務職系（AO）辭職者趨增，2021/22年度的首9個月，有逾2,800名公務員辭職，較2020/21年度猛增五成，是回歸以來新高。報道說，政務職系上年度截至12月有39人離職，共27人屬辭職，佔七成，也屬近年新高。辭職公務員當中，9人屬首長級，18人屬非首長級，對於猛增的「同事和領導」辭職，公務員內部不感奇怪，似乎早知是怎麼回事。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，對辭職公務員急增不感意外，認為這是工作環境不明朗，面對宣誓等政治壓力、工作壓力增加造成的。他還說，市民近年對待公務員態度惡化，公務員也未必預期要「隨傳隨到」在疫區前線工作。面對這種狀況，有立法會議員表示，希望李家超當選特首後，敢於「刀口向內」，對政府的結構和施政效率進行自我變革，提升治理能力，真正實現行政主導。

現階段，李家超對這些問題的回應很「套話」，他表示，公務員的個人素質及行政能力很強，但在公務員體制的系統、程序、文化方面希望能做好一些。不過，還是放下了一句重話：對公務員要恩威並重！

過往，中央、香江府衙、香港市民對香港公務員一個勁兒的施恩，慣出了驕嬌二氣，問題叢生，現在該施威了！