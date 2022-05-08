一直以來，美國為了保住其霸權地位，往往將國內法凌駕於國際法和國際規則，肆意欺壓競爭對手和不聽從其指揮的國家，將弱肉強食的叢林法則推到極致。這種蠻不講理的長臂管轄，其實就是典型的「霸權病」。最近美霸重施故技，國會正推動一項名為《反對石油生產或出口壟斷法案》，賦予美國司法部權力，隨時可以對所謂操縱能源市場的油組及其他產油國提出訴訟，矛頭直指沙特等主要產油國。

顯而易見，美國之所以推動這項法案，首先是因為本身通脹持續惡化，加上國際能源價格飆升，令其雪上加霜。其次是因為沙特等中東國家愈來愈不聽話，既不願增加產量，還準備減少以美元結算石油，與中國的石油交易更可能採用人民幣結算，令老美惶惶不安。當年伊拉克就是因為準備拋棄美元結算石油，即招來橫禍，整個國家被美軍炸成一片廢墟，至今依然滿目瘡痍。這次美國準備以國內法對產油國進行長臂管轄，肆意欺凌主權國家，其性質與入侵伊拉克沒有太大分別。

歸根究柢，最近國際能源價格飆升，美國正是始作俑者。如果不是它煽風點火，就不會爆發俄烏戰爭；如果不是它糾集附庸國瘋狂制裁俄羅斯包括石油禁運，就不會出現能源危機。美國一手製造危機，然後威脅別國替其收拾殘局，不正是典型的霸權病嗎？產油國有自主權，為甚麼一定要聽從美國指揮？

須知時移世易，美國霸權已不像過去那麼好使。愈是長臂管轄，愈是令人反感；愈是威逼恐嚇，愈是引起反彈。《反對石油生產或出口壟斷法案》一旦落實，極可能弄巧成拙，中東國家隨時以減產回應，令能源價格進一步失控，美國到頭來只能搬石頭砸自己。

都說世界正處於百年未有之大變局，一點也不誇張。當今天下紛紛擾擾，除了能源危機、糧食危機、供應鏈危機，甚至有爆發世界大戰的危機，而所有一切都是美國造成。老美沒有從自己身上找原因，反而一味甩鍋，油價飆升就怪罪產油國不增產，俄烏開戰就向中國推責。

其實正如中國外交部副部長樂玉成指出，中國既不是當事方，更不是肇事方，憑甚麼要對俄烏衝突擔責？中俄友好無止境、合作無禁區，那是兩國自己的事，與其他國家無關，美國既無權干涉，更無權指手畫腳。