警方破獲尖沙咀高鐘賣淫集團，拘捕5男女，當中赫然包括沙田民政事務助理專員林方達，他被指涉嫌包銷酒店房以換取會籍積分而惹上官非。是否真是貪着數這麼簡單，還需繼續調查，但政府官員不務正業，更與犯罪集團扯上關係，卻是不爭的事實。港府於此時提出為下屆政治任命官員「解凍」，結束因應疫情打擊而凍薪的安排，在民生維艱之際，市民有何觀感，可思過半矣。

無獨有偶，早前才有警務處國家安全處首任處長蔡展鵬被揭光顧無牌「邪骨」按摩店，雖不涉刑事，最終只被平調，但堂堂警隊高層與邪骨扯上關係，其職位還是相對敏感的國安處處長，市民心中觀感已然不妙；現在又來一個林方達涉提供場所經營賣淫，到底這個政府還藏着多少污垢未被曝光，令人懷疑。

撇除上述個別事件不談，港產官僚出名高薪厚祿已是實情，政治任命官員更超越國際級元首人工水平，但交出來的政績乏善可陳，市民甚至覺得，他們只要不被爆大鑊已還得神落，如今還要恢復加薪，司局長每年多袋十幾萬元，與市民被防疫政策折騰得冇啖好食有如雲泥之別。正如有人指出，廢官應該減薪而非凍薪，現在更獲加薪，真教港人情何以堪！

當然，大家都寄望新一屆政府新人事新作風，香港可以重新出發有一番新氣象，但新班子還未上任，現屆政府即急不及待越俎代庖為新官員加薪，令市民有「未上任先自肥」的觀感，究竟是幫一把還是幫倒忙，耐人尋味。畢竟林鄭政府已在等收工階段，好事肯定不會做，亂事搞出來又不用自己執手尾，簡直到了隨心所欲的地步。不管怎麼說，新政府上任後若能與港人共度時艱，自願減薪，肯定會贏得民意和掌聲，總好過被現屆政府牽着鼻子走。