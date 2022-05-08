一場新冠肺炎疫情，使不少人對中西醫結合治療的方式產生興趣，筆者也是其中之一。近月，香港和上海先後爆發疫情，港滬醫療體系不同，前者偏重於西式療法，後者則多採用中西醫會診的模式。兩者在防止死亡的療效有何區別，目前正式的醫學研究尚未出台，在下只是採用土法方式，以初步的數字作比較，所得結果跟預期頗不相同，但我還是先如實地向讀者交代。

最新一波疫情，上海公布的染疫人數，連同無症狀感染者在內，至今約為60萬人，病歿者大概540人，死亡率為0.09%。香港政府公布的染疫者是100多萬人，但本城不像上海，沒有推行全民檢測，因此該數字完全不可靠。香港大學和中文大學都曾用數學模型推算，得出的染疫人數分別為440萬，以及450至500萬之間。我們姑且取其中位數，就以470萬為準吧，今波疫情至今，香港的病亡人數約為9,000人，死亡率便是0.19%。

上海0.09%的病歿率，跟香港的0.19%比較，兩者相差約一倍。然則，這是否證明滬城採用的救治方法，成效比本城高出一倍？那卻不是，我們還得比較兩地的疫苗接種率。今波疫情的病亡者，大多是80歲或以上的長者，在這個年齡層，滬港兩地的接種率都不高，但所謂的不高，內地和香港仍是有分別。同樣以爆疫之前作比較，內地80歲或以上人士的接種率約為四成，香港是兩成，兩者相差一倍。

香港的死亡率比上海高出一倍，上海長者的疫苗接種率恰巧也比香港高一倍。這顯示出，要防止死亡，大抵還是疫苗最能建功。至於在應付重症方面，上海的治療效果會否比香港好，則尚待更多的數據作研究。