美國有新聞網站日前披露聯邦最高法院一份意見草稿，顯示最高法院或會推翻確立女性墮胎權受憲法保護的1973年「羅訴韋德案」裁決，消息觸發多地示威，大批婦女站出來捍衞自身權益，就着這個長期困擾美國社會的議題強烈表態。值得留意的是，總統拜登將事件牽扯到11月的中期選舉，落足嘴頭為民主黨拉票，將墮胎草案外洩轉化為挽救自己低迷民望與民主黨政治前途的一次契機，政治手腕深沉老練。

正如最高法院首席大法官羅伯茨指，草稿外洩是「極其嚴重的背信行為」，下令調查洩密的消息來源。美國去年才驚爆就着德州禁止女性在懷孕第6周後墮胎，亂倫、強姦亦不例外，引發了紐約、洛杉磯、華盛頓等多地示威，現在竟以草稿外洩的方式再次點燃民眾對墮胎法例的神經，事件單純嗎？

民主、共和兩黨在墮胎議題上看法分歧，事緣共和黨考慮到忠實支持者「福音派」的票源，福音派認為墮胎與同性戀是需予以排斥的罪惡，共和黨遂投其所好，反觀民主黨則抱持相反立場，副總統賀錦麗甚至曾建議州墮胎限制需先得到聯邦批准，希望從共和黨山頭所把持的州份中取回生殺大權。當然，如說這是尊重生命的表現，那是對歷來被美軍以反恐為名殺死的平民，包括婦女和兒童極為不尊重。政客只是盯着選票來做人，對黑人、低收入婦女的墮胎權利，並不真正關心。

拜登甚至呼籲民眾在中期選舉裏，讓支持墮胎權的國會眾議員佔到多數席位，藉此通過以聯邦立法形式捍衞權利，民主黨若未能大舉踢走共和黨，讓對家重奪國會參眾兩院，拜登政府施政將受掣肘。在缺乏亮麗政績吸票下，借一些小動作來分化民眾，讓選票歸邊，從政逾半世紀的政客絕對做得出。