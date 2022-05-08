「童樂居」去年被揭涉嫌虐兒事件，至今有40名兒童送院檢查，共拘捕34名涉事職員，全城震怒。政府成立獨立檢討委員會，將全面檢視兒童住宿照顧及服務監管，並提出改善建議。

保護兒童會每年獲政府資助近億元，之前政府只叫該會「自己查自己」難讓人信服。當局接納了議員的意見，成立的檢討委員會將跟進多項改善工作，包括向幼兒住宿照顧服務機構管理層作提醒，要求各服務單位需安裝閉路電視，主動抽樣翻看錄影機制等。惟冰封三尺非一日之寒，政府檢討兒童住宿照顧服務自是刻不容緩，社會福利署的監管責任也必須全面檢視。

社署於去年一共巡查「童樂居」5至6次，但竟未發現問題，需匿名投訴才發現，顯然是疏忽管理、監管不足，與過分依賴社福機構自我申報有關。署方提供了《保護兒童免受虐待——多專業合作程序指引》，卻沒有法律約束力，亦造就了機構「山頭文化」。被捕者涵蓋各年齡層，凸顯機構內已形成粗暴的「虐兒」文化，內部有互相包庇不當行為。

院舍工作繁重，人手不足，照顧員質素參差，這些都是多年來累積的問題，卻一直沒有解決。童樂居在2019年至2020年的人手流失率更是其他機構的整體員工平均流失率的數倍。為何社署對上述問題一直視而不見？從來沒有檢討及提出改善建議？只是每年循例批出撥款？

筆者認為當局須全面檢討現行照顧兒童服務模式；增撥資源，引入其他照顧服務單位；優化現行託兒服務機構人手編制，緩解人手不足壓力；加強人員培訓；及提早完成強制舉報懷疑虐兒及忽略兒童個案機制的立法工作。更應盡快全面檢討社署監管工作。