每逢佳節倍思親。誰無父母？誰無子女？誰不想在母親節，一家大小團團圓圓，共敍天倫，吃一頓齊齊整整開眉飯？

可是，連續兩年半的世紀疫災襲擊下，為了隔離避疫，減少接觸，防止交叉感染，避免更多人中招，在政府限社交距離令下，許多許多家族、家庭已在分離狀態之下，錯過了兩年多的春節、端午節、中秋節以及父母親節或生日聚會了，好不容易等到第5波疫情顯著退卻，每日染疫人數下降至3位數字。政府當局日前宣布提前放寬部分第二階段的禁聚措施，讓百姓一家大小最多8人一桌圍坐聚餐過節。這本來是好事，不過一眾院舍長者，其實他們才是最需要關心的人！最需要愛護的人！最需要孝敬的父母！

院舍的長者又大多是母親（這是香港女性較男性長壽的人口年齡結構使然），懷胎十月，眠乾睡濕，含辛茹苦，養育我們年輕下一代的最親的親人，是我們下一代切肉不離皮的親人，是家庭兩、三代人見一次少一次的骨肉親人。曾幾何時，疫情海嘯吞噬了無數親情的延續，許多長輩連最後一面也不能深情一眼便從此陰陽分隔，惟得來生再續未了父母子女情緣！9,000多位對香港社會繁榮、對家庭繁衍有過數不盡貢獻的父或母便在疫災下匆匆走完不愉快人生路。所以，萬千安老院舍的老父老母是何等渴望可以早點與親人見一面？見多面！見多一面得一面！後生一輩也情同此心。

勞福局局長羅致光、食衞局局長陳肇始想必也早已有美滿家庭，滿堂吉慶，早已弄孫為樂的幸福一輩吧！有沒有好像鄭板橋那樣「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲」般當官？易位想想院舍長者孤獨的人間悲劇，讓他們見親人一面吧！