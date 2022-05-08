知恥，即知覺的一種；知而不覺，係大恥，知而有覺，即良知。無恥者嘅邏輯係：總有人更無恥。老朽看過一篇談「恥感」嘅文章，其中幾句特別深刻：現在看來，上世紀的人尚有羞恥，略有良知，懂得禮義廉恥，至少撒謊會臉紅，做錯事會內疚。看看本屆政府，落雨收柴，隻字不提防疫失機，政策離地，關心的，倒是其薪酬凍結兩年後，再重提加薪「自肥」！

嗱！相關薪津獨立委員會建議下屆政府委任官員薪酬，可回溯過去兩年累積未「加薪」嘅幅度，並指有關做法係回復至應有水平，不應被視作加薪，又指凍薪屬自願性質，應只適用於現屆政府，有關建議獲行政長官會同行政會議接納。有學者批評現時各行各業百廢待興，指「睇唔到理據要追加番個幅度」，認為相關建議欠缺政治敏感度，凍薪才是與民同行嘅方案。

唉！港產官僚有乜「政治敏感度」吖！網民心水更清，指高官出30、40多萬人工一個月。佢哋交咗啲乜功課？抗疫失敗死9,000多人，製造社會分裂等，佢哋人工差不多全球最高，能力所及竟係全宇宙最差！今日仲厚顏話追加？不是應追減嗎？人到了無恥，就唔怕追加！可見市民積聚滿肚怨氣，一眾問責官員，玩忽職守有之，常患小學雞錯漏有之，做錯事又側側膊連道歉都欠奉有之！

阿哥，咁多丟人現眼嘅瘀事醜事，臨收檔又要追回兩年加幅，又可以累積年假大增至33日，並喺離任時把部分未放嘅年假折現！阿哥大姐，使唔使舔到咁盡呀！依家百業蕭條，民間處處有啼聲，你哋班高官此時此刻，卻一味要補水自肥！香港想唔步入衰世都難啦！道德廢，功業薄，氣節喪！成日要錢多，有錢確係會少咁點罪惡？