如果用一個詞語來形容香港經濟，大家的答案可能是：「富裕」、「發達」，或是「繁榮」。的確，2021年香港的人均GDP超過4.9萬美元，較2020年增加超過3,000美元，在疫情下更是難得。但再用另一個詞語來形容香港人的心理，答案則可能是「壓抑」、「憂愁」、「緊張」。的確，根據聯合國發布的2022年全球幸福指數排行榜，香港地區僅排第81位。愈富裕的地方，人們愈不需要憂柴憂米，生活質素愈高，理應愈容易感到幸福。那麼香港人「幸福的煩惱」的根源又在哪裏呢？

分配不均是根本問題

正所謂「經濟基礎決定上層建築」；撇除政治所帶來的不同期望，筆者認為歸根究柢還是分配問題。第一是貧富懸殊，疫情下基層無法分享經濟發展成果：據統計處最新數字，仍有14,300名僱員的時薪凍結在最低工資水平已經有4年。第二，是政府理財保守、短視：因為賣地等非經常收入並不穩定，為了避免出現高額赤字，政府便傾向推出一次性紓困措施，而不是大刀闊斧地促進社會變革。

但事實上，特區政府並不是不懂得投資。截至去年底，外匯基金總資產超過4.5萬億元，累計盈餘7,800餘億；去年的投資收益有1,705億元，回報率3.6%，當中「長期增長組合」自2009年起更錄得平均每年15.3%的增長。未來基金方面，2020至2021年度結餘2,245億元，投資回報達371億元，更已向庫房回撥250億元，有助緩解疫情下政府的財政壓力。

外匯基金雖然有一部分用作外匯儲備、捍衞聯繫匯率，筆者同意這部分必須審慎；但外匯基金仍有相當的一部分是用作投資。筆者不禁要問兩個問題：首先，未來基金有回撥機制，為甚麼規模更龐大的外匯基金反而沒有？其次，較高回報的長期增長組合，為甚麼市值上限只能限制為外匯基金累計盈餘的三分之一，是不是過分保守？這心態是不是也導致特區政府不知道怎樣投資發展其他方面？

當然，在疫情的陰霾和美國金融戰的威脅下，特區政府留足彈藥無可厚非。但展望將來，除了節流之外，更需要從開源着手。筆者有三項建議：第一，探討稅制改革，向高利潤大企業加徵一個百分點利得稅，並引入資本增值稅、物業空置稅等，以體現能者多付、垂直公平原則；利用額外稅收作精準脫貧，做到共同富裕。第二，特區政府的投資策略應更具彈性。除了調升外匯基金高回報組合的比例外，未來基金旗下的「香港增長組合」也應在現有320億元的基礎上額外注資，以拓闊大灣區內創科產業的投資空間。第三，上述基金亦應該像政府債券和盈富基金一樣，開放給市民認購，特別是容許在強積金認購和年金中滾存，在長線財富增值中實現還富於民。

要告別「窮得只剩下錢」的「幸福煩惱」，新一屆特區政府實在應該積極投資未來，並將成果與民共享，讓市民在廣闊的前途中重拾幸福感和獲得感。