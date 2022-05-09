功夫茶：外傭荒略見曙光　望港官勿貪口爽

「大隻講，貪口爽」係過去幾屆政府嘅施政「特色」，官員總係鍾意呃呃氹氹，逞一時口快，亂咁噏啲宏大目標畀市民聽，耍到市民陀陀擰，結果往往係竹籃打水一場空，抑或隨時間推移，等難題漸漸淡化。現屆政府就完美繼承咗呢項「傳統」，面對由疫情衍生出嚟嘅各項民生困境，一味靠昆靠拖，等到疫情退卻，困境得到紓緩，咪彈出嚟邀功，話自己幾掂幾醒囉！查實市民對住呢班廢官，早已經係法蘭西皇帝──廢L事傾！與其信現屆政府肯兌現承諾，倒不如將希望放喺下一屆，來得更實際啦！

呢，受全球疫情影響，加上港府定下嘅航班熔斷機制，外傭先前幾乎無方法來港，結果搞到香港出現外傭荒，一大班僱主叫晒「救命」！不過，隨住疫情逐漸放緩，上個月來港嘅外傭有所增加，大約有6,200人，係疫情爆發以嚟最多嘅；而且在港外傭人數亦由3月底嘅32.8萬人，回升至上月底嘅33.2萬人，仲有1.6萬名已拎到工作簽證嘅外傭，正等候安排來港，總算係輕輕地緩解咗外傭荒啦！

嗱，多咗外傭來港，對僱主嚟講，點講都係好消息嚟，號稱智商爆棚嘅勞福局局長羅致光，又點會放過呢次機會。佢尋日喺網誌就宣布呢個好消息，仲形容為「露曙光」添！之不過，唔係功夫茶潑冷水，所謂「露曙光」呢，點都要加番個「略」字，皆因業界坦言，呢批新來港嘅外傭，大部分都係之前積壓落嚟，而且不足以填補現時外傭荒嘅缺口。有業界人士仲批評港府做得慢，現時聘請外傭仍然非常困難！

眾所周知，甚至連羅局長自己都明白，能否及時解決外傭荒，關乎能否釋放更多勞動力重投市場，帶動本港經濟復甦，實在係刻不容緩！尤其本港有唔少雙職父母，阿爸阿媽都返晒工，邊個照顧子女呢？現時有好多父母為咗可以湊仔女，不惜減少工作時間甚至辭工，隨之而來就係整個家庭收入減少，影響極大㗎！

所以話，港府冇咁大個頭就咪戴咁大頂帽，戴番個頭盔穩穩陣陣咪幾好！急不及待咁衝出嚟邀功，不但暴露出官員離晒地、唔掌握民情，仲搞到一大班做實事嘅人無所適從！轉頭有市民聽完羅局長咁講，滿心歡喜諗住去聘請外傭，結果就乘興而來，敗興而歸，唔單止令市民失望倍增，更會搞到市民唔再相信政府、唔再相信官員，隨時影響埋市民對下一屆政府嘅信心，妨礙來屆政府施政！

講到底，真正為市民做事、為港人服務嘅官員，又使乜頻頻出嚟耀武揚威呢？默默地做嘢就夠啦！群眾嘅眼睛係雪亮嘅，假如政策係有成效、夠貼地，民生自然會得到改善，港人亦會切身感受到政策所帶來嘅成果！比起官員嘅呃呃氹氹，來得更有說服力啦！